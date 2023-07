Prenez vos repas en photo, et cette application de nutrition vous aidera à mieux manger

Vous cherchez une application de suivi de nutrition complète et efficace pour accompagner votre perte de poids ou votre mise au sport? Vous vous demandez quelle appli utiliser pour calculer vos calories? Découvrez Foodvisor, une application alternative aux Yuka et MyFitnessPal de ce monde. En plus d’un journal alimentaire qui fonctionne avec la reconnaissance visuelle, Foodvisor inclut les services d’une nutritionniste, plusieurs recettes et même des cours à suivre.

Montre intelligente, bracelet d’activités, système d’entraînement connecté: de nos jours, tout ce qui touche à la santé, la mise en forme et le sport, ça peut être accompagné d’un gadget connecté.

Il manque pourtant un suivi important, celui de la nutrition. Il faut bien se nourrir, si on veut être au sommet de sa forme! Le hic, c’est que ça demande tout une discipline de noter tout ce qu’on mange.

C’est là que l’application de nutrition Foodvisor se démarque des autres: plutôt que de devoir noter un à un tous les aliments qu’on a consommés dans une journée, si on suit leurs recettes, on a qu’à prendre notre assiette en photo, et laisser la magie de la reconnaissance visuelle s’occuper du reste.

Quelle est la meilleure app santé pour suivre son alimentation?

L’application Foodvisor n’est pas n’importe quel guide nutrition et bien-être, c’est plutôt un programme complètement personnalisé.

Si la version gratuite de l’app nous permet de contrôler nos apports alimentaires en prenant en photo nos repas ou en les rentrant manuellement, c’est la version premium qui débloque le plus de fonctionnalités intéressantes.

Un aperçu de l’interface facile à naviguer et intuitive de Foodvisor.

En plus de faire le suivi alimentaire via reconnaissance visuelle, la version payante nous permet d’avoir accès à:

Des centaines de recettes saines et faciles;

La possibilité de créer nos propres recettes;

Un programme de sport sous forme de vidéos;

Des cours quotidiens sur la nutrition, psychologie et motivation;

Des fonctionnalités de personnalisation, comme de modifier la répartition en macronutriments, etc.

Un suivi diététique personnalisé via un système de messagerie géré par leurs diététiciens diplômés;

Un bilan quotidien qui nous donne le récapitulatif de notre journée ainsi que des suggestions d’aliments pour couvrir nos besoins;

Des articles sur la nutrition avec des exemples de menus alimentaires, comme sur la perte de poids, prise de muscle, régimes spécifiques, etc.

Tout ceci est disponible, mais l’application demeure facile et intuitive à utiliser. Une fois téléchargée, on commence par remplir un questionnaire.

Puisque Foodvisor nous indique une quantité de calories à respecter chaque jour pour atteindre notre objectif, en fonction de notre sexe, notre poids, notre taille, de notre âge et du nombre d’activités physiques que l’on fait, c’est important qu’on réponde aux questions sérieusement.

Tous les jours, on a l’occasion de lire sur de nouveaux sujets comme sur la nutrition, la motivation, des menus, des conseils, etc.

Évidemment, le but, c’est d’essayer d’atteindre les objectifs donnés sans les dépasser. En cas de besoin, on peut toujours consulter la librairie d’articles ou encore contacter la nutritionniste disponible tous les jours sur le chat entre 9h et 19h.

La reconnaissance visuelle au service de la nutrition

L’application Foodvisor se démarque en étant la première application de suivi alimentaire qui, à partir d’une photo de notre assiette, réussit à reconnaître les aliments, à en estimer les quantités et à nous fournir un bilan nutritionnel en quelques secondes.

Cet espace, c’est notre journal alimentaire à remplir: pour avoir un suivi, on prend donc en photo et on entre dans l’application tout ce que l’on mange et boit.

Tout de suite, on obtient une tonne d’informations nutritionnelles sur le repas ou la collation en question, incluant calories, protéines, glucides, lipides et en fibres.

C’est une fonctionnalité intéressante, et pour l’avoir essayé, c’est vrai que l’application reconnaît rapidement les aliments pris en photo.

Par contre, c’est que ça demeure tout de même limité. Par exemple, si on prend en photo une salade de pâtes, l’app va bien reconnaître le plat, mais les informations nutritionnelles vont varier en fonction de la recette qu’on a utilisée.

Évidemment, si on utilise les recettes de Foodvisor, pas de problème, puisque toutes les infos sont déjà dans le système.

Cependant, si on y va d’une création de notre cru, il faut nous-mêmes créer nos recettes dans l’app, créer des aliments, modifier les informations nutritionnelles, les quantités, etc.

Heureusement, l’application nous permet de créer et personnaliser presque tous les aliments et repas qu’on entre dans notre journal.

Le hic, c’est qu’on doit avoir la patience et la motivation d’entrer nos aliments manuellement dans l’app, un à un, toutes les fois qu’on mange quelque chose de nouveau.

Bref, en plus des repas validés par leurs diététiciens qui nous sont proposés, on peut y entrer nos propres aliments et recettes, en modifier la quantité, les valeurs nutritionnelles, la quantité, etc., si la patience nous en dit.

Les différences entre l’essai payant, version gratuite, abonnement premium

En ce qui concerne le prix de Foodvisor, on peut utiliser la fonction de suivi des repas gratuitement après avoir payé pour la période d’essai.

Si on est habitué à des essais gratuits, ce n’est pas le cas de Foodvisor. Dans leur cas, l’essai de deux semaines nous coûte entre 1$ US et 11,70$ US. C’est à nous de choisir combien de sous on est prêt à mettre pour tester l’application pendant 14 jours.

Parmi les fonctionnalités premium intéressance, on a entre autres accès à des recettes et à une nutritionniste.

Par la suite, si on ne souhaite pas payer pour l’app, il est impératif d’annuler le renouvellement, parce que sinon, on sera automatiquement facturé 90$ US pour les trois mois à venir… et ainsi de suite pour les suivants.

À noter que la version gratuite ne nous permet que d’utiliser les fonctions basiques de rapports alimentaires, soit en prenant en photo nos repas ou en les rentrant manuellement.

Le suivi diététique personnalisé, les cours, le programme de sport, les articles, les recettes et le bilan quotidien avec récapitulatif sont toutes des fonctionnalités pour lesquelles on doit payer.

Finalement n’ayez crainte: même si les paiements sont prélevés en dollars américains et que le nom de application sonne anglophone, son contenu est bel et bien complètement disponible en francais.

En savoir plus sur Foodvisor