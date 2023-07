Répondez à vos appels vidéo Messenger avec votre avatar Facebook

Facebook a annoncé ajouter de nouvelles fonctions pour ses populaires avatars. En plus de pouvoir les utiliser comme autocollants dans des commentaires Facebook, dans nos conversations Messenger et en story sur Instagram, on peut désormais les utiliser dans nos appels vidéo sur Messenger. Que ce soit sur l’application iOS ou Android, on peut les utiliser pour nous remplacer devant la caméra si on ne veut pas montrer notre visage.

Depuis que Facebook a changé son image de marque en devenant Meta et en mettant l’accent sur le métavers, ses populaires avatars ont notamment eu droit à une belle métamorphose.

On se doutait alors bien que les avatars de Meta, que l’on peut actuellement utiliser sur Facebook, Instagram et Messenger, prendraient de plus en plus de place dans l’univers virtuel de Mark Zuckerberg.

Effectivement, en plus de pouvoir les utiliser en commentaires et en autocollants dans nos stories on peut maintenant carrément passer des appels en temps réel avec notre avatar.

Comment créer et modifier son avatar

En quoi consistent les appels en temps réel avec les avatars

Passer des appels vidéo Messenger en temps réel avec nos avatars, à quoi ça peut bien servir?

On peut lire sur le site de nouvelles de Facebook que cette fonctionnalité serait vraiment pratique si on se fait appeler et qu’on n’a pas envie de montrer notre visage, ou qu’on n’est pas prêt pour la caméra.

En vrai, c’est surtout une fonction vraiment ludique, une option supplémentaire entre caméra éteinte et caméra allumée, ce qui nous permet de nous sentir un peu plus présents lors d’un appel.

En plus de notre avatar, on peut choisir entre un chien, un chat, un lama et un hibou. Ceux-ci bougent la tête et la bouche en même temps que nous, un peu à l’image des Memojis sur Apple.

Comment faire un appel vidéo Messenger avec son avatar

Les appels en temps réel avec les avatars sont disponibles via l’application Messenger autant sur iOS que sur Android.

Au moment d’écrire ces lignes, ce n’est pas possible de choisir par défaut qu’à chaque fois qu’on prend un appel vidéo, ça soit notre avatar qui soit affiché. Il faut plutôt activer la fonction manuellement toutes les fois.

C’est facile et rapide à faire, mais si on ne veut pas que l’autre personne voie notre visage, il faut qu’on le sorte du cadre, parce que ça demande quand même quelques manipulations pour que notre avatar nous remplace.

Après avoir répondu à un appel vidéo sur Messenger, il faut :

Cliquer sur Avatar dans le menu apparu à gauche de l’écran. En bas, sélectionner un effet entre son avatar ou les personnages.

Comment passer de son visage à son avatar dans un appel vidéo sur Messenger.