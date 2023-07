Amazon déploie le paiement sans contact avec la paume de la main

Grâce à Amazon, les Américains peuvent maintenant payer sans contact, en n’utilisant que la paume de leur main dans certains commerces et points de vente. Appelé Amazon One, le système de paiement est déjà disponible dans 200 marchés Whole Foods à travers les États-Unis et sera déployé dans plus de 500 commerces de l’entreprise de distribution alimentaire de produits biologiques d’ici la fin de l’année. Le géant de Seattle en a fait l’annonce par communiqué jeudi dernier.

Il suffit d’avoir un compte Amazon pour pouvoir s’enregistrer en magasin en utilisant sa carte de paiement et en scannant la paume de chacune de ses mains. Une fois l’enregistrement terminé, les clients d’Amazon One n’auront plus besoin de leur portefeuille ou même d’un téléphone pour payer. Ils n’auront qu’à passer leur main devant un lecteur biométrique à la caisse pour payer leurs achats.

Le service de paiement sans contact continuera d’être déployé dans les magasins Whole Foods Market d’autres États et sites américains au cours des prochains mois, indique Amazon.

Outre les magasins Whole Foods Market, d’autres entreprises proposent de plus en plus Amazon One comme option d’identification et de paiement pour leurs clients. Certaines d’entre elles utilisent même le service de nouvelles façons. C’est le cas de Coors Field, qui profite de la fonction de «vérification de l’âge» d’Amazon One pour déterminer quels sont les clients âgés de 21 ans et plus qui peuvent acheter des boissons alcoolisées.

Amazon One est également déjà disponible dans plusieurs salles de spectacle et testé dans certains cafés Starbucks.

Amazon assure que les données enregistrées par les lecteurs biométriques sont cryptées et conservées dans un espace numérique sécurisé. «Contrairement à une carte de crédit ou à un mot de passe, une signature palmaire Amazon One ne peut pas être répliquée pour se faire passer pour un client. C’est parce qu’Amazon One n’utilise pas d’images de paume brutes pour identifier une personne. Au lieu de cela, il examine à la fois la paume et la structure veineuse sous-jacente pour créer une représentation vectorielle numérique unique, appelée “signature de la paume”, pour la correspondance d’identité», précise le géant de Seattle.