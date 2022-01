L’islamophobie perdure, cinq ans après la tuerie à la mosquée de Québec

Si la tuerie à la mosquée de Québec a pu mener à une certaine prise de conscience chez les Québécois, elle n’a pas éradiqué l’islamophobie, affirment certains musulmans qui mettent en garde contre une polarisation grandissante.

Cinq ans se sont écoulés depuis le soir du 29 janvier 2017, date à laquelle Alexandre Bissonnette a ouvert le feu sur les fidèles qui priaient au Centre culturel islamique de Québec, tuant six d’entre eux et en blessant 19 autres.

La présidente et cofondatrice de la Semaine de découverte des musulmans, Samira Laouni, rappelle que cette tuerie de masse est la deuxième plus grande au Québec après celle de Polytechnique.

L’agente à la défense des intérêts du Québec au Conseil national des musulmans canadiens (CNMC), Lina El Bakir, mentionne que l’islamophobie est toujours présente au Québec.

Les données les plus récentes de Statistique Canada font état d’une augmentation de 151% des crimes haineux contre les musulmans déclarés à la police en 2017, par rapport à l’année précédente. Cette hausse était attribuable à la croissance du nombre d’affaires enregistrées en Ontario (+124) et au Québec (+76).

Selon Lina El Bakir, cette tendance augmente chaque année.

Il y a une intensification contre les femmes musulmanes. On parle d’insultes terribles et d’attaques dans les rues. Il y a une augmentation marquée du vandalisme dans les mosquées. On a vu il y a quelques semaines des carcasses laissées à l’entrée de mosquées au Québec.

Lina El Bakir