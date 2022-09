Votre stress a un impact sur votre couple selon une étude

Le stress au travail ou un pépin de santé semble faire ressortir tous les petits travers de votre partenaire? Vous n’êtes pas un cas à part! La science confirme que les événements négatifs du quotidien ne font pas toujours apparaître sa moitié sous son meilleur jour… ce serait même tout le contraire.

La plupart des couples tomberont très certainement d’accord sur ce point: une situation stressante peut favoriser les prises de bec entre partenaires. Un enfant malade, un avion raté… même si certaines et certains auront quelques difficultés à l’avouer, il est souvent tentant de se « défouler » ou de rejeter la faute sur l’autre lorsque l’on fait face à des événements qui génèrent du stress. Mais cela ne s’illustrerait pas uniquement dans les interactions entre deux personnes.

D’après une récente recherche, une situation difficile à gérer peut faire ressortir les attitudes perçues comme négatives de sa moitié et exacerber notre agacement vis-à-vis d’elle. Pour parvenir à ces conclusions, des chercheuses de l’université du Texas à Austin ont interrogé 79 couples hétérosexuels fraîchement mariés. Les participants ont été invités à remplir un questionnaire chaque soir sur une période de dix jours. L’exercice consistait, un peu à la manière d’un journal de bord, à noter les événements stressants subis au cours de la journée, ainsi qu’à décrire la qualité des interactions avec son ou sa partenaire.

Au terme de l’expérience, les chercheuses ont constaté une tendance accrue à se focaliser sur les comportements négatifs de leur partenaire chez les personnes les plus exposées à des situations stressantes. Parmi les comportements qui irritent le plus, l’enquête retient le fait de ne pas tenir une promesse, de faire preuve de colère ou d’impatience ou encore de critiquer son partenaire.

Bien sûr, une seule journée stressante ne suffit pas à démontrer ce type de réaction : l’étude mentionne plutôt une accumulation plus longue de circonstances stressantes de la vie. « Pour de nombreuses personnes, les dernières années ont été difficiles et le stress de la pandémie continue de se faire sentir. Il serait possible d’examiner si les effets néfastes du stress sont encore plus marqués chez les couples qui ne sont plus dans la phase des jeunes mariés. Mais le fait que nous ayons constaté ces effets dans un échantillon de jeunes mariés montre à quel point les effets du stress peuvent être importants », souligne Lisa A. Neff, chercheuse au département du développement humain et des sciences de la famille de l’université du Texas, qui a dirigé l’étude.