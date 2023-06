La ligne d’écoute de nuit d’Interligne survivra

Alors que l’organisme Interligne répond à 35 000 appels de personnes LGBTQ par an, dont le tiers appelle la nuit, il leur manquait un financement pour maintenir un service 24/7. Québec et Ottawa répondent à l’appel à l’aide d’Interligne et lui accordent 930 000$ sur trois ans, révèle La Presse.

C’est la ministre responsable de la Lutte à l’homophobie et à la transphobie qui a fait l’annonce de cette subvention hier. Interligne réclamait depuis septembre qu’on finance son service, sous peine de devoir fermer la ligne d’écoute nocturne.

L’organisme explique donc depuis des mois que les personnes appelant entre minuit et 8h font souvent face à une détresse encore plus urgente. Interligne obtient ainsi la somme en plus que l’association avait demandée, soit 300 000$ par an. En plus de pérenniser la ligne d’écoute 24/7, le financement devrait servir à offrir des conditions de travail décentes aux travailleurs d’Interligne.

Les appels à l’aide d’Interligne datent de novembre dernier, car l’état de leurs finances ne leur permettait de continuer le service d’écoute que jusqu’au 31 mars 2023. À cette date, l’organisme aurait dû y mettre fin. Rebondissement de situation, après une campagne médiatique et un appui de l’opposition à l’Assemblée nationale, Interligne avait réussi a récolté près de 100 000$ pour obtenir un répit, début avril.

À ce moment-là, Interligne déclarait d’ailleurs que ce 300 000$ de financement en plus était essentiel afin de mettre fin à la situation d’urgence quant au maintien de sa ligne d’écoute et à la rétention de son personnel. Le financement que recevait déjà Interligne était de 350 000$.