Nick Suzuki devient le plus jeune capitaine de l’histoire du CH

L’attaquant de 23 ans Nick Suzuki a été nommé le 31e capitaine de l’histoire du Canadien de Montréal (CH), lundi. C’est le directeur général Kent Hughes qui en a fait l’annonce, en marge du tournoi de golf de l’équipe.

Nick Suzuki succède ainsi au défenseur Shea Weber, échangé cet été aux Golden Knights de Vegas.

Depuis le début de sa carrière dans le circuit Bettman, Suzuki a cumulé 143 points, dont 49 buts, en 209 rencontres. Il entamera cet automne la première année d’un pacte de huit ans. Son contrat lui rapportera un salaire de 8 M$ annuellement.

La saison dernière, le joueur de centre a établi un sommet personnel et mené l’équipe avec 61 points en 82 matchs, en plus de participer au Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey (LNH) pour la première fois de sa carrière. Sa séquence de 209 matchs consécutifs est la sixième plus longue séquence active dans la LNH.

L’attaquant Brendan Gallagher et le défenseur Joel Edmundson agiront comme adjoints au capitaine.

Les cinq derniers capitaines du Canadien

– Shea Weber (2018-2022)

– Max Pacioretty (2015-2018)

– Brian Gionta (2010-2014)

– Saku Koivu (1999-2009)

– Vincent Damphousse (1996-1999)

La saison du Tricolore se mettra en branle le 12 octobre alors que les Maple Leafs de Toronto seront de passage à Montréal.