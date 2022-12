Alistair Johnston transféré au Celtic de Glasgow

Le défenseur latéral du CF Montréal Alistair Johnston, qui a participé à sa première coupe du monde au Qatar, a été transféré au prestigieux Celtic de Glasgow, en Écosse, après sa belle performance en compétition internationale.

Même si le transfert ne sera effectif que dans un mois (aux alentours du 1er janvier prochain), Celtic précise qu’il rejoindra ses nouveaux coéquipiers dès la semaine prochaine. Alistair Johnston a une entente de cinq ans avec son nouveau club.

Il avait été acquis du Nashville SC, à la fin décembre 2021, en échange d’un million de dollars en argent d’allocation générale et il est rapidement devenu un pilier de la défense montréalaise.

«Montréal m’a accueilli chaleureusement dès le premier jour, fait remarquer le défenseur dans un communiqué. Même si ce n’était qu’une saison ensemble, je ne l’oublierai jamais».

«C’est un des plus grands clubs au monde. Juste de savoir qu’il était intéressé, et de voir son projet et son progrès dans les compétitions européennes, c’est très excitant», a déclaré Alistair Johnston.

Avec le Canada, à la Coupe du monde masculine de la FIFA, Johnston a été titulaire et a disputé les 90 minutes complètes des trois matchs de l’équipe. Il en est donc aujourd’hui à 33 matchs avec la sélection nationale senior, avec un but et trois passes pendant les qualifications.

L’entraîneur du nouveau club de Johnston, Ange Postecoglou, mentionne que le joueur était sur son radar «depuis un bon moment».