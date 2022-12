Lionel Messi héroïque, l’Argentine couronnée championne du monde

L’Argentine a battu la France 4-3 en tirs de barrage, dimanche, en grande finale de la Coupe du monde 2022, disputée au stade de Lusail au Qatar. Il s’agit d’un premier titre international pour Lionel Messi et d’un premier sacre pour l’Albiceleste depuis 1986. L’Argentine devient ainsi la quatrième nation footballistique la plus titrée avec ses trois succès de 1978, 1986 et 2022.

Messi, considéré par plusieurs comme le meilleur joueur de tous les temps, n’avait toujours pas mis la main sur le trophée doré. Digne d’un scénario hollywoodien, c’est Messi, 35 ans, qui a ouvert la marque sur un penalty à la 23e minute de jeu.

Angel Di Maria a ensuite accepté la passe d’Alexis Mac Allister pour creuser l’écart à la 36e minute.

Kylian Mbappé a toutefois refroidi les ardeurs des Argentins en marquant deux buts en l’espace d’une minute (80e et 81e) pour créer l’égalité et forcer la tenue de la prolongation.

Lionel Messi a inscrit son deuxième but du match à la 108e minute de jeu, avant de voir Kylian Mbappé marquer son troisième du match pour créer l’égalité à la 118e minute.

Les Argentins ont finalement triomphé en tirs de barrage. C’était la première fois depuis 2006 qu’une finale de la Coupe du monde se terminait en séance de tirs au but.

La France avait la chance remporter deux Coupes du monde d’affilée après son triomphe de 2018 en Russie. Seuls le Brésil en 1958 et 1962 et l’Italie en 1934 et 1938 ont réussi l’exploit.

Les Bleus ont toutefois manqué de combativité durant la rencontre. Le premier tir des Français est survenu à la 70e minute de jeu. C’était la toute première fois que la France n’enregistre pas de tir avant la 65e minute de jeu dans un match de la Coupe du monde.