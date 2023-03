Jeux du Québec: plusieurs médailles pour Montréal

Les athlètes de la délégation montréalaise ont réalisé de belles performances samedi, alors que s’ouvrait la 56e Finale des Jeux du Québec, à Rivière-du-Loup. Cette édition de la compétition, qui aurait dû se jouer en 2021, avait été reportée à plusieurs reprises en raison de la pandémie.

Les Montréalais.es ont, au terme de la première journée, mis la main sur plusieurs médailles et décroché des qualifications leur permettant de prétendre à des victoires finales.

En gymnastique, Rose-Marie Rioux a brillé à la poutre, recevant l’or. Gaëlle Tremblay a remporté la médaille d’or au total des appareils, après avoir terminé seconde en saut et troisième aux barres et au sol. Au saut, Béatrice Boivin s’est hissée sur le haut du podium et a gagné l’or.

En Haltérophilie, Serjio Lamarre s’est démarqué en remportant la médaille de bronze à l’arraché en levant 45 kg et la médaille de bronze à l’épaulé-jeté avec 60kg.

Sur la glace, en patinage artistique catégorie novice, Rafael Gossard s’est offert une médaille de bronze en terminant à la troisième place.

Enfin, l’escrimeur Maxence Morales s’est qualifié pour la finale et tentera de rafler l’or mardi matin. En patinage de vitesse, Léonard Lapalme a remporté la médaille d’or dans l’épreuve du 1000m masculin – 15 ans.

L’équipe de Hockey féminin a également remporté son match contre la Mauricie 5-1.