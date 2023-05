Roy ne pense pas à la LNH

L’entraîneur-chef et directeur général des Remparts, Patrick Roy, ne pense pas à un éventuel retour dans la LNH malgré que son nom circule abondamment dans les rumeurs ces jours-ci.

Le nom de Roy a en effet été évoqué comme potentiel successeur à Gérard Gallant chez les Rangers de New York par l’analyste Kevin Weekes. L’ancien entraîneur des Nordiques, Michel Bergeron, a pour sa part récemment fait une sortie en faveur de son embauche par les Sénateurs.

Le principal intéressé ne s’y intéresse toutefois pas. «Quand mon nom circule, ce n’est pas bon signe. Ça veut dire que je n’ai pas grand chance d’avoir une job», a-t-il blagué avant même que l’auteur de ces lignes ait l’occasion de terminer sa question sur le sujet.

Relancé à l’effet qu’un championnat du Trophée Gilles-Courteau et une présence au tournoi de la Coupe Memorial pourraient ouvrir la porte à un retour derrière un banc de la LNH, Roy a affirmé qu’il n’était «pas intéressé à le savoir». «S’ils veulent m’appeler, ils ont mon numéro de téléphone et ils vont trouver un moyen de me rejoindre. Je mets zéro focus là-dessus», a-t-il laissé tomber alors que les Remparts finalisaient leurs préparatifs en vue de la finale du circuit Cecchini qui débutera vendredi soir au Centre Vidéotron.