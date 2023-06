Québec célèbre ses champions

Au lendemain de la victoire des Remparts de Québec en finale du tournoi de la Coupe Memorial, plus d’un millier de partisans de l’équipe ont célébré la triple couronne remportée par les joueurs de l’édition 2022-2023 en compagnie de ces derniers sur la Place Jean-Béliveau.

Annoncé en matinée par l’organisation, les célébrations se sont déroulé sur l’heure du souper devant le Centre Vidéotron. Les partisans avaient été convoqués sur les lieux pour 17 h et la cérémonie prévue pour 18h. C’est finalement sur le coup de 18h25 que les joueurs sont sortis du Centre Vidéotron pour aller rencontrer leurs partisans.

Un à un, ils ont été présentés par le descripteur des parties de l’équipe à la radio, Ray Cloutier. Zachary Bolduc, William Rousseau, Justin Robidas, James Malatesta et Théo Rochette ont été les joueurs qui ont été les plus acclamés par la foule.

Un à un, les joueurs des #Remparts sont présenté par le descripteur Ray Cloutier. Certains d’entre eux des chandails qu’ils lancent dans la foule. #CoupeMemorial pic.twitter.com/7iQlUKzt5u — Benjamin Aubert (@BenjaminAubert) June 5, 2023

Au tour de James Malatesta de monter sur scène #Remparts pic.twitter.com/MgX90X3Bcr — Benjamin Aubert (@BenjaminAubert) June 5, 2023

L’entraîneur-chef Patrick Roy qui en était fort probablement à sa dernière saison derrière le banc de l’équipe a aussi reçu un accueil particulièrement chaleureux. Le diable en chef a même été aperçu en train de s’essuyer une larme à un moment.

Des montages des meilleurs moments de la série finale de la LHJMQ et du tournoi de la Coupe Memorial ont ensuite été diffusés sur l’écran géant permettant ainsi aux partisans et membres de l’organisation de se souvenir des exploits des dernières semaines. Puis, le maître de cérémonie a mené quelques courtes entrevues avec des joueurs et membres de l’organisation. Quatre membres de l’édition 2005-2006, qui avait aussi remporté la Coupe Memorial, ont aussi pris la parole, soit Marc-Édouard Vlasic, Cédrick Desjardins, Maxime Lacroix et Kevin Desfossés.

Avant de clore la cérémonie et de permettre aux joueurs de prendre un bain de foule ainsi que de signer des autographes et prendre des photos, le président de l’équipe, Jacques Tanguay, et Patrick Roy ont pris la parole. Dans un discours aux allures d’un au revoir, ils ont notamment mentionné que «l’équipe est [aux partisans]» et qu’ils avaient «un rêve, soit celui de bâtir des équipes compétitives année après année». «On a été chanceux, parce qu’on a été capable de rentrer des joueurs de ce calibre-là qui sont passionnés et qui voulaient faire partie de la culture des Remparts», a mentionné Roy.

Jacques Tanguay et Patrick Roy prennent la parole #Remparts pic.twitter.com/ERY20T2ZDx — Benjamin Aubert (@BenjaminAubert) June 5, 2023

Ils ont dit…

«On est privilégié! Regardez en séries éliminatoires avec des foules de 11 000, 14 000, 17 000, 18 000 et à guichets fermés lors des trois derniers matchs. Ça démontre qu’on a des gens qui aiment cette organisation-là et des gens qui nous ont donné un support exceptionnel» — Patrick Roy



«Je vais toujours vivre ici à Québec. C’est ma ville. D’avoir eu l’occasion de remporter à deux occasions la Coupe Memorial, de remporter les grands honneurs et de célébrer avec les gens, je ne pouvais pas demander mieux!» — Patrick Roy



«Il y a un petit côté de moi qui est triste de finir ça. C’est cinq ans de ma vie, donc ça me fait quelque chose, mais de finir comme ça, c’est la meilleure fin. Je ne pourrais pas demander mieux!» — Théo Rochette



«Depuis après Noël, on avait des foules incroyables et on voyait qu’il y avait un engouement à Québec. Plus on avançait, plus ça montait. C’était vraiment fou de vivre ça! Chaque match était spécial» — Théo Rochette



«C’est incroyable! Les gens de Québec qui viennent ici pour nous voir. Ils méritent ces trophées là! Pour beaucoup d’entre nous, c’était notre dernière année ici et c’est comme ça qu’on voulait terminer ça!» — James Malatesta



«On est vraiment privilégié de vivre ça et d’avoir des fans qui sont derrière nous comme ça. On ne serait peut-être pas ici sans eux!» — Zachary Bolduc



«On est lundi, et à ce que je sache, ce n’est pas férié demain. C’est vraiment une belle surprise de voir autant de gens ici ce soir. On est vraiment chanceux d’avoir des fans comme ça» — Zachary Bolduc



«De voir qu’il y a du monde qui se présente comme ça un lundi soir pour nous montrer qu’ils sont avec nous, on trippe ben raide!» — Nathan Gaucher



«Depuis hier soir, on n’a pas eu beaucoup d’heures de sommeil, mais beaucoup d’excitation. On a un sentiment d’accomplissement. On a fait ce qu’on voulait faire cette année. On a gagné les deux trophées. On est super content!» — Nathan Gaucher



«Les fans de Québec, ils sont tout le temps là pour nous supporter. Même ce matin, tôt, ils étaient là. On leur doit beaucoup. Les partisans vont rester dans mon cœur pour toujours. J’ai vraiment aimé jouer pour eux autres!» — William Rousseau



«C’est fou! C’est la première fois de ma vie que j’ai autant de plaisir. Nos partisans sont vraiment les meilleurs. On jouait à Kamloops et ils étaient ici pour regarder les rencontres! C’est fou! C’est la première fois que je vois ça!» — Vsevolod Komarov