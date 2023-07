Orages: le match des Alouettes retardé

Le coup d’envoi du match opposant les Alouettes de Montréal aux Blue Bombers de Winnipeg samedi soir au stade Percival-Molson a été retardé à deux reprises, en raison des conditions météorologies défavorables.

La partie a d’abord été décalée une première fois de 19h à 20h avant d’être de nouveau reportée à 20h40.

«Le match débutera finalement à 20h40! Nous communiquerons avec vous si cela devait évoluer. Les partisans présents au stade sont invités à reprendre place dans les estrades à 20h10», a déclaré le club dans un gazouillis.

Une heure plus tôt, les Alouettes avaient laissé savoir que la Ligue Canadienne de Football avait pris la décision de reporter le coup d’envoi de la partie, «en raison des orages et des éclairs qui éclatent proche du stade». Le club affirmait suivre la situation de très près.

Afin de ne pas accumuler trop de retard, l’ouverture de la soirée se fera sans hymnes nationaux. La mi-temps sera également réduite à 10 minutes seulement. Le spectacle de danse qui était prévu durant celle-ci sera reporté.

Retard au stade Saputo

Le duel entre le CF Montréal et New York City FC, qui se déroule ce soir au stade Saputo, a également été retardé à cause des orages et de la pluie. Les joueurs qui devaient se lancer dans la partie aux alentours de 19h30 ont démarré leur période d’échauffement vers 20h15.

Le coup d’envoi sera sifflé à 21h03.

Game on 👊



Coup d'envoi maintenant prévu à 21h03 au Stade Saputo. #CFMTL pic.twitter.com/YlEcUUu0dw — CF Montréal (@cfmontreal) July 2, 2023