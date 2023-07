Elle est la première femme parmi les hommes au parahockey

Raphaëlle Tousignant, une étudiante au baccalauréat en éducation préscolaire à l’UQAM, est devenue la première femme à jouer pour l’équipe canadienne masculine de parahockey lors d’une compétition internationale à l’occasion des championnats du monde disputés à Moose Jaw, en Saskatchewan, du 28 mai au 4 juin.

Joueuse d’attaque originaire de Terrebonne, Tousignant est repartie de Moose Jaw avec une médaille d’argent alors que l’équipe canadienne s’est inclinée en finale contre les Américains par la marque de 6-1. Le Canada n’a pas remporté l’or depuis 2017.

Ses débuts en parahockey

C’est à l’âge de 10 ans que Raphaëlle Tousignant a commencé à jouer au parahockey. Peu auparavant, on avait dû lui amputer la jambe droite, à la suite d’un cancer des os.

«Quand j’ai commencé à jouer, j’avais dit à mes parents que je savais que les Jeux paralympiques pour le volet féminin, ce n’était pas possible parce que ce n’était pas encore là et que cette possibilité n’en était encore qu’en pourparlers. J’ai vite dit à mes parents que je voulais aller aux Jeux paralympiques, mais dans l’équipe des gars», raconte-t-elle en entrevue avec Métro.

Pour Tousignant, il était clair que le sport était beaucoup plus développé du côté du volet masculin.

«Il y a une grande différence dans le développement du sport. Pour ce qui est des femmes, c’est beaucoup moins développé que chez les hommes, où le sport est beaucoup plus établi. Il y a plusieurs pays représentés. On est rendu au point qu’on essaie juste de rendre la compétition encore plus performante. Il y a des luges beaucoup plus légères. Donc, c’est vraiment plus avancé que chez les femmes», explique-t-elle.

À 16 ans, Raphaëlle Tousignant se taille une place au sein de l’équipe provinciale du Québec. En 2019, elle se rend aux championnats canadiens. L’équipe du Québec y remportera le bronze.

Cette année-là, on la convie à participer au camp de développement pour l’équipe canadienne masculine. C’était la première fois de l’histoire qu’on invitait les femmes.

Une blessure importante l’empêchera de compléter ce même camp, en septembre dernier. Mais elle n’abandonnera pas son rêve, qui se concrétisera finalement, en mai et en juin.

«J’ai quand même continué de pratiquer avec les hommes de l’équipe nationale, au Québec. Ça m’a vraiment permis de me développer. Puis, en mai dernier, j’ai été réinvitée au camp de l’équipe de développement. J’ai refait l’équipe. On a affronté les États-Unis. J’ai eu ma meilleure performance à vie. À ce moment-là, ils faisaient des sélections pour les mondiaux», relate-t-elle.

Objectif: les Jeux paralympiques de 2026

Raphaëlle Tousignant continue de trimer dur pour accomplir un autre objectif important pour elle.

«À ce jour, je m’entraîne en vue du prochain camp de l’équipe masculine. Mon but, dans les trois prochaines années, sera de refaire l’équipe chaque année et de faire la dernière sélection en vue des Jeux paralympiques de 2026», précise-t-elle.

La prochaine sélection pour l’équipe canadienne masculine de parahockey aura lieu au mois de septembre.