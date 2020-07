Un logiciel de montage vidéo idéal pour les médias sociaux et les ados

L’entreprise de logiciels EaseUS propose son logiciel de montage vidéo EaseUS Video Editor. Un logiciel simple d’utilisation particulièrement pratique pour les médias sociaux et les adolescents.

Il existe une vaste gamme de choix quand vient le temps de regarder pour un logiciel de montage vidéo.

On peut se tourner vers des solutions professionnelles telles qu’Adobe Premier, mais celles-ci sont dispendieuses. Ou bien aller avec des solutions gratuites qui parfois sont limitées dans les fonctions.

Un bel entre-deux est le logiciel EaseUS Video Editor qui demeure simple et relativement abordable si l’on choisit le bon plan cependant.

Le logiciel de montage vidéo EaseUS Video Editor s’adresse particulièrement aux adolescants qui veulent publier sur les médias sociaux.

Montez facilement et rapidement vos vidéos

Le logiciel EasUS Video Editor se démarque notamment par sa facilité d’utilisation. Quelqu’un qui n’a jamais fait de montage vidéo pourra rapidement comprendre les rudiments.

Le logiciel, disponible en français par ailleurs, nous prend par la main et son interface est des plus simplistes.

Dans la colonne de gauche, on retrouve un onglet pour y importer nos médias, que ce soit nos vidéos, chanson ou enregistrement audio. On a également des filtres, des superpositions, des effets de transitions, des animations, des bandes de textes et de la musique.

Une fois qu’on ajoute son média à la barre de montage du bas, il suffit de cliquer sur les différents effets proposés et ceux-ci s’ajoutent dans notre barre de montage.

Il suffit juste d’ajuster la longueur de l’effet et l’endroit où l’on veut qu’il apparaisse.

Le logiciel de montage EasUS Video Editor propose plusieurs types d’effets pour nos vidéos.

Les effets peuvent être qualifiés de bon enfant et semblent particulièrement s’adresser à une clientèle plus jeune et désireuse de faire des vidéos colorés et animés.

Des vidéos peut-être plus orientées pour les médias sociaux, puisque l’on peut directement importer nos créations sur des plateformes tel que: Facebook, Tik Tok, YouTube ou Vimeo par exemple.

On peut également exporter nos projets sous ces types de fichiers vidéo ou audio populaires:

MP4

AVI

WMW

MKV

MOV

GIF

MP3

AAC

Bien choisir son abonnement au logiciel

Trois formules d’abonnement sont offertes pour utiliser le logiciel de montage Easus Video Editor.

On peut utiliser la version gratuite, qui limite toutefois les fonctions et la qualité des vidéos

Sinon, on peut opter soit pour un abonnement d’un mois à 49$, ce qui est très cher bien franchement, ou pour un abonnement d’un an à 81$ qui est déjà un peu plus raisonnable.

Enfin, on peut opter pour une licence à vie qui est vendue à 131$ et représente assurément l’option la plus intéressante.

En savoir plus sur le logiciel EaseUS Video Editor