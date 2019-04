Adidas dévoile sa chaussure de course 100% recyclable

Adidas s’engage envers la protection de la planète en présentant une chaussure de course 100% recyclable qui devrait être commercialisée au printemps 2021.

L’équipementier allemand a dévoilé «Futurecraft.Loop», une chaussure performante et 100% recyclable qui une fois usée pourra être renvoyée au fabricant qui la réduira en granules qui seront réutilisés pour produire une nouvelle paire, entraînant zéro déchet.

Ce processus en «circuit fermé», qui vise la réutilisation à l’infini du même matériau, est la dernière étape en date de la marque vers une stratégie plus vaste de répondre au problème des déchets plastiques qui s’accumulent à travers le monde et plus particulièrement dans les océans.

«Que deviennent vos chaussures en fin de vie?», s’est interrogé Eric Liedtke, membre du conseil d’Adidas, dans un communiqué. «Vous les jetez (…) mais elles finissent dans des décharges et des incinérateurs et au final l’atmosphère étouffe de l’excès de carbone, ou les océans se trouvent remplis de déchets plastiques. La prochaine étape est de mettre entièrement un terme au concept de « déchet ». Notre rêve est que vous puissiez porter les mêmes chaussures encore et encore.»

Cette chaussure, qui est le fruit de près d’une décennie de recherches et de développement, est différente de la basket traditionnelle car aucune colle n’a été utilisée lors de son processus de fabrication, la rendant plus facilement recyclable. De plus, elle a été conçue à partir d’un matériau unique, chaque élément étant constitué de polyuréthane thermoplastique recyclable à 100 %, transformé en fil, tricoté, façonné et assemblé avec une semelle intermédiaire.

«FUTURECRAFT incarne notre vision de la conception et de l’innovation», précise explique Paul Gaudio, SVP Creative Direction & Future chez Adidas. «Il s’agit de trouver le juste équilibre entre l’art, la science, la technologie, l’humanité, l’ingénierie et le savoir-faire en utilisant notre créativité pour refaçonner le monde tel que nous voudrions qu’il soit.»

Un programme de test d’ampleur internationale, dans plusieurs grandes villes du monde, va bientôt être proposé à 200 personnes qui auront la charge de tester et de courir avec ces prototypes avant de partager leur ressenti avec Adidas, en amont d’une commercialisation annoncée pour le printemps 2021.

Cette initiative est le dernier effort en date produit par Adidas pour réduire les déchets plastiques, suite à son partenariat avec «Parley for the Oceans» initié par la marque en 2015. Cette collaboration a permis de produire une chaussure dotée d’une tige entièrement conçue à partir de fibres et de fils issus de déchets plastiques récupérés dans les océans et recyclés. En 2019, Adidas produira 11 millions de paires de chaussures avec «Ocean Plastic by Parley», qui incorporent du plastique recyclé récupéré en mer.