Cinéma accompagné d’un orchestre à l’école Monseigneur-Richard

Pour une deuxième année consécutive, l’école secondaire Monseigneur-Richard pourra apprécier des trames sonores de films du cinéma en direct avec un orchestre. Soirée aux Oscars mettra en scène une cinquantaine de musiciens de l’harmonie de l’Union Musicale d’Iberville.

Des extraits de films populaires comme Harry Potter, Robin Hood, Star Wars, Catch me if you can, Jurassic Park, et bien d’autres seront projetés en simultané. L’un des enseignants de l’école et organisateur de la soirée, Denis Bellemare, sera sur scène pour jouer du cor français.

Les fonds amassés lors de l’événement serviront au financement des voyages des élèves du programme Odyssée, dont celui des secondaires 3 au Pérou. «Avec l’argent récolté, j’aide les familles qui sont dans le besoin et qui ont de la difficulté à payer pour leur enfant», explique Isabelle Lafrance, enseignante attitrée au financement du programme.

Succès

Lors de la première édition de la Soirée aux Oscars, Mme Lafrance avait une certaine appréhension, consciente des préjugés associés à un spectacle d’école.

«Je ne m’attendais pas à ce que ça soit aussi professionnel. C’était très beau et vraiment impressionnant», lance-t-elle.

Au terme du spectacle, le public réclamait déjà une seconde édition. Des groupes de personnes âgées de même que des familles avec des enfants en bas âge étaient spectateurs l’an passé. «Tout le monde a tripé, c’est donc vraiment pour tous les âges. Chacun trouve son compte avec les extraits des films», indique Mme Lafrance.

Des tirages auront aussi lieu afin d’amasser des sommes supplémentaires pour les élèves. Divers paniers cadeaux, des certificats cadeaux de restaurant, une paire de billets pour une partie des Canadiens de Montréal seront notamment du lot. Il sera possible d’acheter des billets sur place.

Vendredi 31 janvier, 20h, à l’école Monseigneur-Richard (3000, boulevard Gaétan-Laberge). Billets: 20$ adulte, 12$ enfants de 16 ans et moins, disponibles au eventbrite.ca ou à isabelle.lafrance@csmb.qc.ca.