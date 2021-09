Métro x Trente présente Nicolas Ouellet

L’animateur Nicolas Ouellet est un communicateur sympathique avec un fort instinct musical qui offre un regard inclusif sur la scène culturelle locale et internationale.

Moteur de motivation

Le plaisir, le fait de se connecter aux gens et de leur faire découvrir de nouvelles choses. D’un point de vue plus personnel, c’est d’être une meilleure version de moi-même chaque jour. La beauté de mon métier, c’est qu’on peut toujours se reprendre et tenter de s’améliorer de fois en fois. Chaque émission en est une nouvelle! Et chaque jour amène sa nouveauté.

Un projet qui vous tient à cœur

La nouvelle émission que j’anime à ICI Musique, Nouveaux sons. C’est la première fois que je me lance dans l’exercice de la quotidienne (quatre jours par semaine) à la radio. Je voulais le faire depuis longtemps. Parler de musique et de nouveaux artistes de façon récurrente, c’est un peu le moteur de ma vie personnelle. Alors de pouvoir partager cette passion avec les gens partout au Canada, c’est quand même un méga privilège.

Un(e) Montréalais(e) que vous admirez

J’en ai 3! Fabrice Vil (jeune entrepreneur et collaborateur à La Presse) pour son engagement, la façon dont il se met au service des communautés noires et de la jeunesse avec son organisme Pour 3 points. C’est un engagement qui est nécessaire dans l’aire dans laquelle on vit. Il y a aussi Luguentz Dort et Chris Boucher, qui sont deux gars de Montréal qui ont fait leur petit bonhomme de chemin des terrains de basket de leur quartier jusqu’à la Ligue Nationale de Basketball américaine (NBA). Tout un exploit!

Inspiration

Pour m’inspirer, je lis et j’écoute de la musique. Bien souvent, j’ai l’impression que l’inspiration me vient de sources inattendues. Parfois, j’écoute une émission qui n’a absolument aucun rapport avec mon métier, et il y a une phrase qui est dite ou une idée qui est soulevée qui m’amène à réfléchir à autre chose.

Un souhait pour l’avenir de Montréal

Qu’elle soit toujours plus inclusive et aussi diversifiée, plus effervescente, et connectée sur ces envies culturelles.

Endroit préféré à Montréal

Le marché Jean-Talon. Je cuisine énormément, alors j’y vais presque tous les jours. C’est un endroit que je trouve ressourçant et vivant!

Votre quartier

Villeray. J’apprécie son mélange de calme et d’effervescence. J’aime que, même si on est en ville, dans un milieu urbain, on puisse jaser avec nos voisins. C’est très jovial! Il y a une bonne vie de ruelle. Il y a aussi plusieurs petits commerces intéressants, qui n’appartiennent pas à des grandes chaînes.

Un endroit à découvrir à Villeray

La boutique de vêtements Archive, tenu par Sébastien et Myriam. À force de les côtoyer, ils sont devenus des amis. Je débarque là pour boire un café et jaser, je regarde les vêtements sans nécessairement acheter des trucs… C’est quelque chose de précieux quand on vit à Montréal d’avoir ce genre d’endroit à proximité, qui est comme un point de chute pour les gens du quartier.