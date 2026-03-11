Limp Bizkit, Gwen Stefani et Muse au Festival d’été de Québec 2026

L’été arrive à grands pas… et le Festival d’été de Québec lui aussi. Pour sa 28e édition, le festival accueillera plusieurs artistes québécois et internationaux sur ses scènes. De Jelly Roll, à Muse, en passant par Gwen Stefani et Michael Bublé, plusieurs grands noms seront au rendez-vous. Du 9 au 19 juillet 2026, plus de 175 spectacles répartis sur six scènes sont attendus au cœur de la capitale, selon la programmation complète dévoilée par le festival aujourd’hui.

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Une programmation variée

L’édition de 2026 s’ouvrira le 9 juillet avec Limp Bizkit, formation emblématique des années 2000, accompagnée en première partie de Cypress Hill et du duo rock canadien cleopatrick. Les jours suivants s’annoncent tout aussi variés: The Lumineers le 10 juillet, Michael Bublé le 12, une carte blanche au rappeur québécois Souldia le 13, et Patrick Watson le 14.

La pop des années 2000 s’invitera le 15 juillet avec Kesha, précédée de Shaggy et The All-American Rejects, tandis que Gwen Stefani occupera les Plaines le 16. Les amateurs de rock progressif pourront retrouver Muse le 17 juillet, neuf ans après son passage remarqué au Festival en 2017. La soirée électro du 18 juillet sera dominée par le DJ néerlandais Martin Garrix, avant que le country-rock de Jelly Roll ne vienne clore la série des Plaines le 19 juillet.

À la place George-V, le plateau double des scènes Loto-Québec et SiriusXM offrira cinq prestations par soir dès 17h50. La programmation y est particulièrement diversifiée: Sean Paul le 10 juillet, une soirée métal le 11 avec Testament en tête d’affiche, Les Louanges le 12, le DJ brésilien ALOK le 13 pour la première canadienne de son spectacle Rave The World, Lord Huron le 15, Nate Smith le 16 — de retour après un rendez-vous manqué en 2025 — ou encore le duo australien Royel Otis le 17. Le plateau double se conclura le 19 juillet avec Pierre Lapointe en version symphonique, accompagné de l’Orchestre symphonique de Québec sous la direction de Thomas Le Duc-Moreau.

Deux scènes gratuites complètent l’offre du festival. La Scène Hydro-Québec à la place de l’Assemblée-Nationale proposera une programmation axée sur les musiques du monde, le reggae et les rythmes latins, avec notamment Tiken Jah Fakoly le 17 juillet et Ariane Roy le 18. La Scène Crave à la place D’Youville, elle aussi gratuite, misera sur la découverte, entre jazz, indie, punk et chanson francophone, avec entre autres corto.alto le 11 juillet et La Sécurité le 14.

Sans oublier les Extras FEQ au Manège militaire qui prolongeront le festival chaque soir avec des nuits électro de 22 h 30 à 1 h.

Une annulation à moins de 24 heures du dévoilement

Vous remarquerez peut-être que le samedi 11 juillet n’indique pas d’artiste. La raison? L’artiste prévu.e pour cette date aurait annulé sa présence… à moins de 24 heures du dévoilement de la programmation. C’est ce que Louis Bellavance, vice-président contenu, direction artistique de BLEUFEU, a confirmé dans une entrevue accordée au 98.5 aujourd’hui.

«Effectivement, ce sont des choses qui arrivent», a révélé Louis Bellavance lors de l’entrevue. «On garde ça discret, mais on continue à discuter. Ce sont peut-être des artistes qui reviendront l’année prochaine, qui sait.» La tête d’affiche ainsi que le style de musique qui seront accueillis le 11 juillet restent à déterminer.

D’ici là, les billets du festival sont disponibles sur le site feq.ca. À noter que les billets d’admission générale, de zone avant-scène or et de zone avant-scène argent sont déjà tous vendus.

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