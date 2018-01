7 dossiers à suivre en 2018 à PAT/ME

Terminal de carburant aéroportuaire

Une réponse du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) est attendue depuis que les promoteurs d’un projet de terminal de carburant aéroportuaire à Montréal-Est ont déposé une demande d’audience en décembre 2017.

Le projet de la Corporation internationale d’avitaillement de Montréal (CIAM) prévoit la construction de cinq à huit réservoirs d’une capacité totale de 160 millions de litres de kérosène. Le terminal inclurait aussi l’aménagement d’un site de chargement de carburant à bord de wagons, la construction d’un pipeline de sept kilomètres et la connexion de ce pipeline à un autre existant.

Le projet, dont les travaux commenceraient fin 2018 et dureraient 30 mois, avec une mise en service en 2021, inquiète de nombreux résidents et groupes environnementaux.

Réouverture du CRER

D’abord annoncée pour 2017, la réouverture du Centre récréatif Édouard-Rivet (CRER) a été repoussée à une date ultérieure. Le centre fréquenté par plus d’un millier de Montréalestois et de Montréalais avant la fermeture de sa piscine en 2015 et du reste de ses installations en 2016 fait l’objet de travaux de rénovation majeure et d’agrandissement. En novembre dernier, la Ville de Montréal-Est a révélé que les coûts estimés du projet ont augmenté, passant de 16,7 à 19,5 M$.

Plage de l’est

À quand la baignade à la Plage de l’est? L’arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles ne pouvait le dire lorsqu’interrogé en mai 2017. Il attendait les résultats des travaux de caractérisation des fonds marins prévus l’été de la même année.

D’abord envisagé pour 2014, puis pour 2016, le projet de plage dans le bout de l’île comprendrait notamment une jetée surplombant le fleuve Saint-Laurent, une promenade de béton, une rive de galets, des terrains de volley-ball et un chalet.

L’amélioration du transport collectif

La Société de transport de Montréal (STM) a affirmé l’été dernier qu’elle repensera son service à l’intérieur de l’arrondissement en 2018. Il faut dire que le transport collectif dans RDP-PAT et Montréal-Est, déploré depuis des années, a fait l’objet d’une forte mobilisation en 2017.

Plus de 80 acteurs d’une Table de développement social y ont vu un enjeu à travailler en priorité. En outre, plus de 200 citoyens ont pris part à une rencontre publique avec des dirigeants de la STM. Des organismes communautaires ont aussi lancé et déposé une pétition auprès de la Société, tandis qu’une centaine d’élus et autres leaders ont identifié l’amélioration du transport comme étant essentielle au développement de l’est de Montréal. Une députée a également engagé une offensive auprès de diverses instances et reçu l’appui de la mairesse de l’arrondissement et du maire de Montréal-Est.

Le développement de Sherbrooke

Des élus de l’arrondissement pressent la ville-centre d’inclure le Plan de développement urbain économique et social (PDUES) de la rue Sherbrooke dans le prochain programme triennal d’immobilisations (PTI) de la Ville de Montréal.

La mesure, selon eux, permettrait entre autres d’aménager des trottoirs devant l’école secondaire de la Pointe-aux-Trembles. Elle assurerait aussi le développement économique et résidentiel harmonisé de la «porte d’entrée de la métropole» dans l’Est. Après l’adoption du PDUES en 2016, la ville-centre a annoncé qu’elle investirait 15 M$ sur trois ans dans le réaménagement de Sherbrooke.

Les projets immobiliers

2018 devrait voir l’aboutissement ou la poursuite de plusieurs projets immobiliers. Que ce soit le M Montréal-Est (93 unités résidentielles et commerciales), censé aider à revitaliser les environs de la rue Broadway. Ou les phases 3 et 4 de l’ESTuaire Condos (54 unités), ainsi que le Domaine Pointe de l’île (220 unités), dans le bout de l’île.

Une maison des jeunes centrale

L’inauguration de la future Maison des jeunes DESJARDINS de Pointe-aux-Trembles est prévue au printemps 2018. Le projet réalisé grâce à un partenariat public-privé sera construit là où se trouve le stationnement de l’aréna Rodrigue-Gilbert.

À terme, cette maison des jeunes remplacera celle des Habitations Séguin et celle du Centre communautaire Roussin. Elle aura l’avantage d’être mieux desservie par le transport collectif et de se trouver à proximité d’un aréna, du skatepark adjacent, de l’école secondaire Daniel-Johnson et des terrains de baseball, de soccer et de tennis du parc limitrophe.