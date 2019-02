Opération de chargement de la neige lancée dès mercredi soir à Montréal

Une quatrième opération de chargement de la neige aura lieu dès 19h mercredi soir dans la métropole et pourrait s’étirer sur huit jours.

«À partir de ce soir, 19h, un décret de chargement va être déployé à tous les arrondissements. Alors à partir de ce soir, on va demander la collaboration des citoyens de Montréal et la vigilance pour respecter les interdictions de stationnement pour permettre aux opérations de se poursuivre rondement», a indiqué en séance du comité exécutif de la Ville de Montréal, mercredi matin, le responsable des services aux citoyens, Jean-François Parenteau.

Alors que plus de trente centimètres de neige sont tombés sur la région de Montréal, dans la nuit de mardi à mercredi, plusieurs commissions scolaires de la région métropolitaine ont décidé d’annoncer mardi soir leur fermeture de façon préventive. Des universités ont également suspendu leurs cours mercredi.

«Heureusement, les écoles étaient fermées, les gens ont été moins présents sur les rues, ce qui a permis des opérations un peu plus fluides sur le territoire et de permettre le déneigement. Après ça, tout au cours de la journée, on va continuer le déblaiement de nos rues et de nos artères pour s’assurer que les gens puissent se déplacer», a ajouté M. Parenteau.

35 M$

En marge d’une conférence de presse à l’Université McGill mercredi, la mairesse de Montréal a indiqué que la facture de cette opération de chargement de la neige pourrait grimper à 35M$.

«On sait qu’en règle générale, on est autour d’un million de dollars par centimètre de neige», a-t-elle dit.

Valérie Plante, qui s’est rendue à l’hôtel de ville en métro mercredi matin, a par ailleurs recommandé aux citoyens de prioriser le transport en commun pour se déplacer au cours des prochains jours.

«Je prends quand même le métro souvent pour me rendre au comité exécutif, donc ce matin j’ai décidé de la prendre pour voir comment ça se passe et vraiment, j’encourage les Montréalais d’opter pour le métro parce que ça va vous éviter d’avoir à déneiger votre voiture et d’être sur la route», a-t-elle souligné.

La STM invite à la patience

La tempête de neige a forcé la Société de transport de Montréal à mettre en place mercredi des détours sur «certains tronçons comportant des pentes plus prononcées», entre autres sur les lignes d’autobus empruntant les côtes de la rue Peel, de l’avenue Ridgewood et du chemin Remembrance, dans le quartier Côte-des-Neiges.

«Il n’y a plus de retard généralisé sur nos lignes, mais les déplacements peuvent être encore perturbés pour l’heure de pointe du soir, ainsi que pour les prochains jours, alors que les opérations d’enlèvement de la neige seront menées. Nous invitons donc nos clients à prévoir plus de temps pour leurs déplacements et à consulter le positionnement des bus en temps reel sur la carte avant de se presenter à leur arrêt», a indiqué par courriel le porte-parole de la STM, Philippe Déry.

