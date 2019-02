Les choses à faire durant la semaine de relâche dans l’arrondissement de Lachine et à Dorval

La semaine de relâche scolaire prévue du 4 au 8 mars arrive à grands pas. Pour l’occasion, les familles pourront profiter des nombreuses activités offertes par l’arrondissement de Lachine et la Cité de Dorval.

Le parc Grovehill de Lachine sera ouvert dès 10h du lundi au vendredi pour les amateurs de plein air. Il y aura des après-glisses et des tournois de ballon-balai, de la pétanque des neiges et du yoga. Des ateliers de créations artistiques permettront de confectionner des objets et des décorations de luge le samedi. Il sera aussi possible de glisser au rythme de musique rétro le dimanche, juste avant de griller des guimauves.

Les sentiers de ski de fond du Grand Sud-Ouest offriront la possibilité de longer l’eau sur plus de 21,3 kilomètres en traversant les arrondissements de Lachine, LaSalle et Verdun. Il s’agira là d’un bon moyen d’apprécier la vue, tout en profitant des bienfaits du grand air.

L’aréna de Dorval et le Centre sportif Westwood offriront des plages horaires pour du patinage libre du lundi au vendredi tout à fait gratuitement.

Un beach party familial se tiendra au complexe aquatique et sportif de Dorval le vendredi 8 mars, de 13h à 16h. Des structures gonflables, de la musique et des animations donneront l’impression d’être dans le sud. Les familles pourront enfiler leur maillot de plage et déguster des jus exotiques et des cornets de neige. Les inscriptions se font au centre communautaire Sarto-Desnoyers et au centre aquatique et communautaire Surrey.

Spectacles pour enfants

La salle de l’Entrepôt de Lachine présentera Tendre, un spectacle pour les enfants de quatre à dix ans, le dimanche 3 mars à 13h30. Deux personnages farfelus convieront les jeunes à une expérience de danse et d’art clownesque.

L’opéra bonbon sera lui aussi présenté durant la relâche pour un public de six à douze ans, le mardi 5 mars. Dès 13h30, deux chanteuses raconteront l’histoire d’Hansel et Gretel par le biais de la musique. Le concert mêlera la chanson et les plats de bonbons sur scène pour le divertissement des jeunes spectateurs.

À l’auditorium Serge-Nolet de Dorval, un spectacle sous forme de cirque et de jeu clownesque adressé aux enfants de cinq à douze ans sera présenté le jeudi 7 mars à 13h. Le bibliothécaire – Par le gros orteil mettra en scène un bibliothécaire pris de folie lorsqu’il lit des passages de livres. Acrobaties, breakdance et beatbox seront au rendez-vous.

Camp sportif

Le Club de natation de Lachine offrira un camp sportif du 4 au 8 mars au collège Sainte-Anne afin d’accueillir les enfants âgés de cinq à douze ans. Des activités sportives, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur, seront offertes selon un horaire de camp de jour de 9h à 16h. Un service de garde sera disponible à partir de 7h30 et pourra se prolonger jusqu’à 18h.

Durant la semaine, deux activités artistiques auront lieu, telles que de la peinture ou du dessin. Il y aura aussi une sortie le jeudi au centre des sciences, dans un centre d’amusement intérieur ou bien à un site de glissades sur tube.

Les inscriptions se feront jusqu’au 2 mars les lundis, mercredis et vendredis à la piscine du Collège Saint-Anne, de 17h à 18h30.