Déneigement: il faut «rapatrier» tous les contrats au public, plaide Québec solidaire

Le député de Québec solidaire (QS) dans Rosemont–La Petite-Patrie, Vincent Marissal, somme le gouvernement Legault de «rapatrier» tous les contrats de déneigement «sous le giron» du ministère des Transports du Québec (MTQ) – à Montréal et à Québec en particulier – quelques heures après la publication de constats troublants dans cette industrie.

L’ancien chroniqueur à La Presse réagissait à un reportage vidéo publié lundi par Tabloïd qui démontre que plusieurs employés de déneigement du secteur privé à Montréal ne reçoivent pratiquement aucune formation lors de leur embauche. Ils n’ont pas non plus de permis spécifique, ni d’encadrement sur le nombre d’heures travaillées.

Dans le domaine public, même si les employés de la Ville suivent bel et bien des formations avant d’être embauchés comme déneigeurs, la loi n’imposerait pas non plus la possession d’un permis comme tel, d’après le reportage, qui traite carrément d’un «vide juridique» dans l’industrie.

«Quelqu’un qui n’a jamais conduit de véhicule de déneigement de sa vie peut sans problème se retrouver sur nos routes demain matin […] Résultat: on pousse les déneigeurs jusqu’à l’épuisement et on crée des situations carrément dangereuses pour la population.» -Vincent Marissal, député de Québec solidaire dans Rosemont–La-Petite-Patrie, dans une missive envoyée aux médias mardi.

Il ajoute sur Twitter que de «confier au secteur public [le déneigement] est la seule façon de s’assurer que le travail soit bien fait et que les normes de sécurité passent avant les profits». La situation actuelle – d’après lui, 80% du déneigement au Québec est confié au privé – est «inhumaine» et «dangereuse». Précisons qu’à Montréal, le partage public-privé est de 50%.

Demandant au gouvernement de reconnaître que les services de déneigement au privé «sont de moins bonne qualité», l’élu provincial interpelle plus directement le ministère des Transports, «[qui] n’a toujours pas fait ses devoirs» selon lui. «Après le cafouillage sur l’autoroute 13 [au mois de mars 2017], le MTQ s’était engagé à limiter à 50% la sous-traitance de l’entretien des routes de juridiction québécoise», a déploré M. Marissal, ajoutant «qu’il est temps de rectifier le tir» avant que d’autres accidents ne se produisent.

Montréal «préoccupée»

Rappelons que la mairesse de Montréal Valérie Plante s’est dite lundi très attentive à la situation. «C’est une préoccupation qu’on a et on a bien l’intention de poser des gestes comme on l’a fait par le passé, avec les barres latérales [des camions] par exemple», a-t-elle fait valoir en mêlée de presse. Selon elle, il faut mettre de la pression «pour mettre des conditions supplémentaires» à la planification des contrats de déneigement à Montréal, par le biais du programme Vision Zéro notamment.

Le responsable du déneigement à la Ville, Jean-François Parenteau, a pour sa part promis une révision des critères d’octroi de contrats de déneigement dans la métropole. Mais rien «n’est prévu pour le moment», a précisé à Métro la porte-parole du comité exécutif, Laurence Houde-Roy.

Le MTQ, qui dit vouloir se pencher d’ici peu sur les règles entourant l’industrie des véhicules lourds, devrait aussi étudier la question du déneigement. Il n’avait pas été possible de parler avec un porte-parole mardi au moment d’écrire ces lignes.