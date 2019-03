Le Plateau-Mont-Royal demande l’aide financière de Québec pour rénover six intersections et deux rues

Le Plateau–Mont-Royal demande un appui financier de Québec afin de réaménager six intersections et deux rues sur son territoire, des projets qui visent à ralentir les automobilistes et rendre les déplacements des piétons plus sécuritaires.

L’arrondissement a déposé cinq demandes de subvention totalisant plus de 1,2M$ au gouvernement du Québec afin de réaménager six intersections, soit cinq situées sur l’avenue Laurier Est et une située sur l’avenue Marie-Anne Est, indiquent des documents décisionnels présentés lundi pendant la séance du conseil d’arrondissement. L’aménagement des rues Saint-André et Saint-Cuthbert sera également revu afin de réduire la vitesse de circulation des véhicules sur celles-ci, tout en donnant plus d’espace aux piétons.

«Ce qui est intéressant de constater, c’est que ces mesures-là, ça a un effet bénéfique, même dans la diminution du nombre de collisions entre automobiles», a affirmé à Métro la conseillère associée au développement durable et aux transports actifs au comité exécutif de la Ville de Montréal, Marianne Giguère.

Parmi les aménagements prévus à ces endroits, les documents décisionnels de l’arrondissement font notamment état de saillies de trottoir, d’une réduction de la largeur de la chaussée et d’un élargissement des trottoirs pour pouvoir y planter des arbres.

Moins vite

L’arrondissement espère que le réaménagement des rues Saint-André et Saint-Cuthbert permettra de ralentir les automobilistes, qui ne respectent pas toujours la limite de vitesse de 30 km/heure sur celles-ci.

«Quand la rue est très large, c’est très difficile pour un automobiliste de respecter une limite de 30 km/heure. Plus une rue est large, plus on est enclin à accélérer. Plus une rue est rétrécie, plus les voitures ralentissent», a expliqué l’élue de Projet Montréal dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

Les demandes de subvention de l’arrondissement concernent le Fonds de la sécurité routière, qui vise à soutenir des projets mis en place par des municipalités ayant pour but d’augmenter la sécurité des usagers vulnérables de la route. Les villes ont jusqu’au 31 mars pour présenter leurs demandes de soutien financier à Québec.

L’aide financière accordée par projet peut atteindre un maximum de 350 000$, sans toutefois dépasser la moitié de la valeur de celui-ci. Ainsi, l’arrondissement espère recevoir plus de 1,2 M$ pour l’ensemble des cinq demandes de subvention envoyées.

Lundi, la Ville de Montréal a présenté son plan d’action concernant l’application de l’approche Vision Zéro. Celui-ci vise à réduire au maximum le nombre de blessés graves et de morts sur les routes de la métropole par le biais d’aménagements plus sécuritaires pour les piétons et les cyclistes ainsi qu’une réduction de la limite de vitesse sur les rues résidentielles et certaines artères routières.

«C’est perçu comme une certaine fatalité le fait que le réseau routier soit le théâtre de décès ou de blessés graves. Le fait de conscientiser, d’amener l’enjeu [de la sécurité routière] sur la place publique, ça peut assez rapidement faire une différence», a déclaré Mme Giguère.