Montréal pense à installer un anneau de glace permanent

La Ville de Montréal étudie sérieusement la mise en place d’un anneau de glace permanent. L’emplacement exact de l’infrastructure reste à déterminer.

Dans une optique de promotion des pratiques sportives et des habitudes de vie saines, la municipalité souhaite en effet ériger cette infrastructure «presque unique en son genre au Québec, inexistante à Montréal, à la fois au bénéfice de l’ensemble des citoyens, mais aussi d’une communauté rayonnante d’athlètes et d’amateurs en patinage de vitesse», a déclaré mercredi, dans un communiqué, Hadrien Parizeau, conseiller associé à la jeunesse, aux sports et aux loisirs au comité exécutif.

Alain Vaillancourt, conseiller d’arrondissement dans le district Saint-Paul–Émard–Saint-Henri-Ouest – là où la mobilisation citoyenne pour un anneau de glace a commencé – souhaite mieux répondre aux besoins des Montréalais.

«Les citoyens et citoyennes sont mobilisés autour de ce projet et demandent un anneau de glace longue piste depuis de nombreuses années. L’important pour nous est de mettre en œuvre un projet qui puisse aller de l’avant et qu’il soit de qualité, performant et rassembleur» a précisé M. Vaillancourt.

Le dossier d’aménagement sera élaboré avant la fin de l’année, après que Montréal a mené les différentes études et analyses nécessaires.

Initialement, c’est un anneau de glace temporaire que la Ville de Montréal voulait installer au Parc Angrignon mais l’appel d’offre a été annulé pour raisons techniques.