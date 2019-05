L’argent pour une équipe de soccer de Lachine

L’équipe féminine de soccer Lachine SC niveau U11 a remporté la médaille d’argent à la 13e édition du Défi printanier de Varennes Saint-Amable.

Durant les parties préliminaires, les jeunes athlètes ont fait face à trois défaites sur quatre matchs. Malgré ce début de tournoi difficile, elles sont revenues en force dès leur première opposition en quart de finale, le 20 mai.

C’est avec un tir réussi que l’équipe de Lachine a récolté une première victoire 1-0 contre Terrebonne. Une deuxième bonne performance face au club de Roussillon, en demi-finale, leur aura permis de remporter leur duel 2-0 et de se hisser jusqu’à l’ultime affront du weekend.

Au cours d’une finale à forces égales, les joueuses de Lachine ont maintenu leur défensive jusqu’à l’écoulement des minutes réglementaires. Aucun but n’ayant été marqué, l’issue de la partie s’est décidée en tir de barrage, où la formation de Vallée-du-Richelieu aura eu raison de celle des Lachinoises.

«Plus le tournoi avançait et plus on a vu la progression des filles, a partagé avec fierté l’un des parents, Mario Condo. Elles ont travaillé très fort et nous étions tous satisfaits, parents et entraineurs.»

Même si elles n’ont pas récolté l’or, les 14 athlètes de 11 ans sont reparties tête haute avec l’argent autour du cou.

Leur saison régulière débutera la semaine prochaine, et déjà elles se prépareront pour le Tournoi national du Lac Saint-Louis, les 15 et 16 juin.

Matchs préliminaires

Victoire 2-0 contre Laprairie

Défaite 2-0 contre Chambly

Défaite 2-0 contre Saint-Lazare

Défaite 2-0 contre Vallée-du-Richelieu

Résultats