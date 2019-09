Les thèmes des débats des chef dévoilés

Le Partenariat canadien pour la production des débats (PCPD) a annoncé aujourd’hui les thèmes et les formats des débats des chefs de la prochaine élection fédérale.

Les débats porteront sur cinq sujets. Le débat en français du 10 octobre aura cinq segments. Les chefs traiteront de l’économie, de l’environment, de la politique étrangère et l’immigration, de les services au citoyens et de l’éthique. Chaque segment comprendra aussi une question d’un Canadien, un débat ouvert entre trois des six chefs, un débat ouvert entre les trois chefs restants et des questions en rafale d’un journaliste.

Pour le débat en anglais le 7 octobre, les six chefs de parti débattront des enjeux autochtones ,d’environment, de droits de l’homme et d’immigration, de leadership canadien et sur la scène internationale et d’insécurité économique. En anglais, les cinq segments comprendront chacun une question d’un Canadien, une question d’un modérateur, une question d’un chef à un autre et un débat entre chefs.

Une fois les cinq segments terminés, il y aura un débat ouvert entre les six chefs.

Un temps de parole égal

«Les thèmes des deux débats traitent des préoccupations les plus pressantes des électeurs de tout le pays et figuraient dans les 8 900 questions posées aux chefs de parti par les Canadiens», a déclaré Jennifer McGuire du PCPD. «Les formats de ces deux débats de deux heures visent à offrir un temps de parole égal à chacun des six chefs et permettront, selon nous, de susciter des débats animés qui intéresseront l’ensemble des Canadiens.»

Au cours de la conférence de presse, des représentants des six partis politiques participant aux deux débats ont participé à un tirage visant à déterminer l’ordre des prises de parole et la place respective des chefs sur le podium.

Les six chefs des partis politiques fédéraux invités par la Commission des débats des chefs participeront aux deux débats de deux heures chacun, sans pause publicitaire. Justin Trudeau (Parti libéral), Andrew Scheer (Parti conservateur), Jagmeet Singh (Nouveau Parti démocratique), Yves-François Blanchet (Bloc québécois), Elizabeth May (Parti vert) et Maxime Bernier (Parti populaire du Canada) seront présents.

Le débat en anglais du 7 octobre commencera à 19h. Il sera animé par Rosemary Barton de CBC News, Susan Delacourt du Toronto Star, Dawna Friesen de Global News, Lisa LaFlamme de CTV News et Althia Raj de HuffPost Canada. Chacune d’elles encadrera un des cinq segments du débat.

Tandis que le débat en français du 10 octobre commencera à 20h. Patrice Roy de Radio-Canada en assurera l’animation. Les journalistes Hélène Buzzetti du quotidien Le Devoir, Patricia Cloutier du Soleil, François Cardinal de La Presse et Alec Castonguay de L’actualité y participeront.

Les débats auront lieu en direct devant public au Musée canadien de l’histoire, à Gatineau. On peut demander à y assister gratuitement ici.