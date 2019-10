Budget de Lachine majoré pour 2020

L’administration Vodanovic a voté un budget de 31,6 M$ pour ses opérations de 2020, soit 3% plus élevé que celui de cette année. Il y est inclus entre autres une diminution de près de 2% sur le compte de taxes des Lachinois.

«Le budget est équilibré et répond aux grandes orientations de notre arrondissement, a indiqué la mairesse Maja Vodanovic. On était très soucieux de l’impact du nouveau rôle d’évaluation et on a tout mis en œuvre pour réduire au maximum les impacts sur la taxation des citoyens.»

Bien qu’une augmentation de 2,2% soit observée sur la taxe foncière locale, la portion sur le compte personnel des résidents devrait être à la baisse. L’arrondissement étant en croissance, plus de foyers se partageront la portion locale.

Par exemple, le montant à payer pour un propriétaire dont la résidence est évaluée à 250 000$ serait de 131 000$, comparativement à 133 000$ cette année. C’est un écart favorable de 2,25$.

Variation de la taxation foncière

Valeur immobilière 2019 2020

250 000$ 133,25$ 131$

350 000$ 186,55$ 183,40$

450 000$ 239,85$ 235,80$

550 000$ 293,25$ 288,20$

Notons que le budget établi par l’arrondissement correspond à environ 5% de l’impôt foncier total. Celui-ci pourrait être sujet à changement en fonction du budget de la ville-centre, qui sera présenté en novembre.

Perspectives

L’augmentation de la taxe locale permettra à l’arrondissement d’aller chercher des revenus de 3,8 M$, ce qui équivaut à un écart positif de 131 000$ par rapport à 2019. La ville-centre, quant à elle, fournira plus de 21,9 M$ à l’arrondissement.

Le reste du budget proviendra d’un surplus évalué à 1,4 M$, soit 26% plus élevé que celui de cette année.

Sources de financement

2019 2020

Transferts centraux 21 435,1$ 21 869,1$

Revenus locaux 3 689,7$ 3 820,4$

Taxe locale 4 420,7$ 4 504,4$

Surplus 1 100$ 1 394,2$

Total 30 645,5$ 31 588,3$

De plus, le budget 2020 permettra de continuer à investir dans les grands projets initiés au cours des dernières années, tels que la planification du secteur Lachine-Est et l’aménagement urbain de la rue Notre-Dame. La création d’une Société de développement commercial (SDC) serait envisagée pour cette artère.

Projets triennaux

Pour sa part, le programme triennal d’immobilisations (PTI) s’échelonnant jusqu’en 2022 comptera sur un montant de 11 M$ afin d’effectuer l’entretien et la réfection des infrastructures, parcs et bâtiments.

Les emprunts annuels de 3,7 M$ à la charge des contribuables de l’arrondissement permettront aussi de sécuriser les espaces publics. Des analyses seront notamment effectuées pour des solutions contrant l’érosion des berges et pour donner accès à la baignade au lac Saint-Louis. À ces mesures s’ajoutera la sécurisation des déplacements autour des parcs et écoles.

Pour ce qui est des sports, on prévoit un réaménagement du terrain synthétique et la piste d’athlétisme du parc Dalbé-Viau, la réfection de la piscine du parc LaSalle ainsi que la planification du centre communautaire et sportif.

Enfin, des travaux sur plusieurs artères, trottoirs et stationnements sont également au programme.