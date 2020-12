Une éclipse solaire pour conclure 2020

L’année est sur le point de se terminer, mais elle n’arrête pas de nous surprendre. Dans son dernier mois, nous allons être témoins d’une éclipse solaire spectaculaire qui sera visible principalement en Amérique latine. À quoi doit-on s’attendre du rare phénomène qui se produira le 14 décembre?

Le Chili et l’Argentine seront les deux meilleurs pays pour observer l’éclipse. Il sera également possible de la voir partiellement en Bolivie, au Brésil, en Équateur, au Paraguay, au Pérou et en Uruguay.

Au Chili, l’éclipse totale du 14 décembre pourra être appréciée à partir des régions de l’Araucanie, Los Rios et Bobio (île Mocha). En Argentine, elle sera visible dans sa phase totale dans les provinces Neuquén et Rio Negro.

Des planètes visibles

«Ce sera une merveille à contempler et un très beau spectacle dans le ciel», explique à Métro Thomas Puzia, astronome à l’Institut d’astrophysique de l’université pontificale catholique du Chili, qui dirigera la diffusion de l’éclipse du volcan Villarrica. «Ce sera la meilleure configuration qu’une éclipse puisse avoir dans le ciel dans toute sa constellation du système solaire et au centre de notre galaxie.»

Outre l’éclipse solaire, nous verrons aussi d’autres planètes au moment de l’assombrissement. «Nous allons voir Vénus et Mercure à gauche, mais aussi Jupiter et Saturne à droite», a ajouté M. Puzia. «Il y a également une comète qui se rapproche du soleil et son niveau de luminosité augmentera sûrement au cours des prochaines semaines, espérons-le, à un tel point qu’elle sera visible à l’œil nu. Ainsi, nous aurons quatre planètes visibles et une comète à 70 degrés dans le ciel, au-dessus de l’horizon.»

Par ailleurs, pendant la phase d’éclipse totale, l’atmosphère terrestre devrait refroidir pendant un moment et se réchauffer lorsqu’elle sera passée. «Le contraste entre lumière et semi-traînée sera très fort et très intéressant.»

«Nous avions peur des éclipses pendant des décennies, mais maintenant nous comprenons ce qui se passe, comment elles se forment et comment les champs magnétiques à leur surface se reconfigurent, dit cet expert. Chaque fois que nous observons une autre éclipse solaire totale et prenons des photos de haute résolution de la couronne, nous amassons de nouvelles données nous permettant de vérifier ou modifier nos modèles.»

Il est possible de suivre la diffusion de l’Institut d’astrophysique de l’université du Chili à l’adresse suivante : http://astro.uc.cl/ ainsi que sur leurs réseaux sociaux.

2m10s

Deux minutes et 10 secondes.Le temps estimé de la durée de l’éclipse du 14 décembre

13h02 à 13h03

À cette heure précise, l’éclipse totale pourra être observée au Chili dans la région de l’Araucanie.

4/12/2021

Le 4 décembre, en 2021, il y aura une éclipse solaire totale visible spécialement à partir de l’Antarctique.