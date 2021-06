Cathy Wong ne briguera pas de nouveau mandat avec Projet Montréal

Valérie Plante et Projet Montréal perdent une élue de taille à l’approche du scrutin municipal de novembre. Cathy Wong, la responsable de la diversité, de l’inclusion en emploi, de la langue française et de la lutte au racisme au sein comité exécutif a annoncé aujourd’hui qu’elle ne briguera pas de nouveau son siège dans Ville-Marie.

Élue sous la bannière de l’Équipe Denis Coderre en 2017, Mme Wong avait rejoint l’administration Plante fin 2019 et avait été désignée présidente du conseil municipal.

À lire aussi: Laurence Lavigne Lalonde ne se représentera pas dans le district

Mme Wong explique avoir pris sa décision de ne pas se représenter après «une longe réflexion».

Nouvellement maman, l’élue à précisé vouloir se concentrer sur sa famille, «Avec l’arrivée de ma fille, cette dernière année fut particulièrement exigeante, alors que j’ai continué à donner sans relâche à mon district Peter-McGill, aux dossiers antiracistes, de la diversité, de la langue française, de la sécurité publique et de l’inclusion en emploi.»

Cathy Wong s’est illustrée par son engagement pour la préservation du quartier chinois, son travail avec le BINAM pour une relance économique inclusive ainsi qu’auprès de l’administration dans l’élaboration du tout premier plan de valorisation du français au niveau municipal.

Elle est aussi la première femme à avoir occupé le poste de présidente du conseil municipal.

En point de presse, Valérie Plante a salué le travail de Cathy Wong, ajoutant que «sa passion, sa rigueur, son énergie, sa sensibilité et son écoute sont appréciés au plus haut point et nous manqueront.»

C’est Daniel Tran, actuellement gestionnaire au CIUSS du Centre-Ouest-de-L’Île-de-Montréal et directeur de la Jeune Chambre de Commerce de Montréal, qui se présentera sous les couleurs de Projet Montréal dans le district Peter-McGill.

Lors de ce point de presse, Sophie Mauzerolle et Robert Beaudry ont annoncé leurs candidatures respectives pour briguer un second mandat dans Ville-Marie, en tant que conseillère et conseiller de de la Ville.

De nombreux départs

Projet Montréal a du faire face au départ de plusieurs élus et personnalités depuis quelques temps.

L’annonce la plus récente est celle du maire de Rosemont, François Croteau, qui a décidé de ne pas se présenter pour des raisons personnelles.

Son départ a été précédé par celui de Rosannie FIlato, jusqu’alors responsable de la police au sein du comité exécutif. Elle non plus ne sollicitera pas de nouveau mandat.

Le jeune élu Hadrien Parizeau, conseiller de la ville pour Athunstic-Cartieville, a rejoint Ensemble Montréal en avril dernier. M. Parizeau, petit-fils de l’ancien premier ministre Jacques Parizeau, était membre du comité exécutif mais n’avait pas rejoint Projet Montréal.

En mars dernier, Jean François Parenteau, un autre membre indépendant du comité exécutif, a lui aussi annoncé qui ne se représentera pas à la mairie de Verdun, à la suite d’attaques personnelles sur les réseaux sociaux. Sa décision avait été accueillie avec émotion par la mairesse Valérie Plante.

De nouveaux candidats pour Ensemble Montréal

Du côté d’Ensemble Montréal, Denis Coderre a annoncé ce matin, les candidats aux élections municipales qui représenteront son parti dans Montréal-Nord et Saint-Laurent.

Dans Montréal-Nord, Christine Black, sera candidate pour un nouveau mandat. Elle sera accompagnée par Chantal Rossi et Abdelhaq Sari qui se présenteront comme conseillers de la ville. Jean-Marc Poirier et Philippe Thermidor se présenteront comme conseillers d’arrondissement.

Dans Saint-Laurent, Alan de Sousa tentera de briguer un sixième mandat comme maire. Aref Salem et Francesco Miele se présenteront comme conseillers de ville et Jacques Cohen, en tant que conseiller d’arrondissement dans Côte-de-Liesse.

Annie Gagnier, professionnelle en marketing, posera sa candidature comme conseillère d’arrondissement dans le district Norman-McLaren.

Dans un communiqué transmis à Métro, Denis Coderre dit se réjouir de ses deux équipes «bien ancrées dans leurs quartiers, qui sont familières et sensibles aux obstacles que les résidents ont dû surmonter au cours des dernières années».

Il ajoute que l’arrivée de Philippe Thermidor et d’Annie Gagnier apporte «un nouveau souffle au travail entamé dans ses arrondissements».