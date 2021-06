COVID-19: le vaccin Novavax efficace à plus de 90%

Un autre vaccin rejoindra-t-il bientôt la lutte contre la COVID-19? La société pharmaceutique américaine Novavax a annoncé aujourd’hui les résultats de son essai clinique pour son vaccin NVX-CoV2373, efficace à plus de 90%, même contre les variants de la COVID-19.

Ce nouveau vaccin à deux doses embarque une technologie différente de ceux déjà utilisés à travers le monde. C’est un vaccin dit à protéine sous-unitaire qui déclenche une réponse immunitaire sans virus.

L’étude s’est déroulée sur 29 960 participants à travers les États-Unis et le Mexique. Au cours de cette dernière, le vaccin NVX-CoV2373 a enregistré un taux d’efficacité globale de 90,4% et de 100% contre les formes modérées et sévères de la COVID-19. Selon le communiqué de l’entreprise, ce nouveau vaccin rencontre également des taux d’efficacité importants contre les variants préoccupants et dominants avec 93% d’efficacité, voir 100% contre les variants «non considérés comme des variants préoccupants/intéressants». L’entreprise précise que toutes les hospitalisations et/ou décès enregistrés au cours de l’essai sont survenus dans le groupe placebo.

Une fois les autorisations acquises, l’entreprise déclare vouloir livrer près de 100 millions de doses par mois avant d’atteindre les 150 millions de doses mensuelles d’ici la fin de l’année.

«Aujourd’hui, Novavax a fait un pas de plus pour répondre au besoin critique et persistant de la santé publique mondiale en termes de vaccins supplémentaires contre le COVID-19. Ces résultats cliniques renforcent le fait que le NVX-CoV2373 est extrêmement efficace et offre une protection complète contre l’infection modérée et sévère de le COVID-19», a déclaré le président de Novavax, Stanley C. Erck.

Ce nouveau vaccin présente aussi un avantage considérable, celui d’être de pouvoir être conservé à une température entre 2 et 8°C, ce qui pourrait permettre sa distribution dans des pays moins développés.