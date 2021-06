Coupe Stanley: les partisans moins nombreux mais confiants

Les partisans du Canadien de Montréal se font moins nombreux pour ce premier match de finale de la coupe Stanley aux abords du Centre Bell mais sont remplis d’une confiance quant à l’issue des séries. «Le Canadien vaincra en six ou sept matchs», prévoient-ils.

À 5 minutes du début de la partie, on peut compter un peu plus de 250 personnes ce lundi soir sur l’avenue des Canadiens-de-Montréal, ce qui contraste avec la foule de jeudi soir dernier.

Cela n’atteint pas cependant l’enthousiasme des supporters du bleu-blanc-rouge qui se sont collés à la baie vitrée de la brasserie La Cage pour profiter de l’écran intérieur.

«C’est sûr que Tampa, c’est une grosse équipe, la meilleure au niveau offensif mais nous on est la meilleure défensive. En plus, ce sont les deux meilleurs goalers de la ligue qui s’affrontent. La clé de la finale sera liée à la performance des deux gardiens», expliquent Jason et Simon, tous deux originaires de Vaudreuil.

Même si cette finale est stressante, les deux compères se disent confiants envers l’équipe. «Si on continue à jouer comme on le fait, on va gagner. Ça fait 28 ans que le Canadien n’a pas accédé à la finale, et ça, cela va les surmotiver tandis que le Lightning, ils l’ont déjà gagné l’an passé, ils auront peut-être la grosse tête», soulignent Jason et Simon.

Ils sont unanimes, la confrontation sera serrée et «la décision finale se fera en 6 ou 7 matchs». Sans le même nombre de partisans que leurs adversaires, Jason et Simon ne pensent pas que cela aura une influence sur les matchs mais espèrent voir plus de spectateurs au Centre Bell pour les prochaines réceptions du Lightning de Tampa Bay.

L’écran géant toujours en attente

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, dit être en discussion avec le gouvernement du Québec, la Santé Publique et le groupe CH pour trouver une manière de «festoyer de la façon la plus sécuritaire possible» lors des prochains matchs du Canadien. Elle aimerait voir plus de spectateurs à l’intérieur du Centre Bell ainsi qu’un meilleur encadrement des rassemblements extérieurs, possiblement avec un téléviseur devant l’amphithéâtre.

Depuis jeudi dernier, et l’accession de nos @CanadiensMTL à la finale de la @StanleyCup, nous travaillons très fort sur différents scénarios qui permettraient aux partisans du CH de voir les matchs de la finale, à l’extérieur et en toute sécurité. #polmtl 1/3 — Valérie Plante (@Val_Plante) June 27, 2021