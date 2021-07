Près de 200 M$ pour adapter les établissements de santé aux «réalités post-pandémie»

Un investissement de 188,3 millions de dollars vise à moderniser, réaménager et mettre à niveau des établissements de santé et de services sociaux au Québec pour qu’ils puissent répondre aux «réalités post-pandémie», annoncent les deux paliers de gouvernements. Ce financement épaulera 209 projets d’infrastructure à travers toute la province.

Des hôpitaux, des centres d’hébergement et de soins de longue durée, des centres locaux de services communautaires et des centres de réadaptation vont pouvoir «moderniser ou réaménager leurs locaux pour optimiser l’espace et tenir compte des besoins de distanciation et autres réalités post-pandémie».

Le gouvernement du Canada investit 144,3 millions de dollars tandis que le Québec apporte 44 millions de dollars.

«Pour remédier aux effets de la pandémie, il nous faut des investissements immédiats, notamment dans les infrastructures de santé.» Catherine McKenna, ministre fédérale de l’Infrastructure et des Collectivités

Dans la région de Montréal, 60 projets vont être réalisés grâce à ces investissements auprès des différents CIUSSS et centres hospitaliers.

«C’est le cas, par exemple, à l’Institut de cardiologie de Montréal, où on réaménagera la zone ambulatoire afin d’y créer une aire de prétriage permettant d’évaluer l’état des patients et leur risque de contagion tout en aménageant des salles d’attente, des salles de toilettes et des salles d’examen.» Gouvernements du Canada et du Québec

Ces investissements s’inscrivent dans le cadre du Programme d’infrastructure Investir dans le Canada, où un volet temporaire lié à la pandémie a été intégré. Son objectif est de «faciliter et accélérer le financement de projets permettant de soutenir les efforts en réponse à la pandémie».

Dans le volet Résilience à la COVID-19, le fédéral peut contribuer jusqu’à 80% des coûts admissibles pour les projets relevant de la province, des municipalités et des organismes à but non lucratif, et de 100% pour les projets relevant des communautés autochtones.