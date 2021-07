Les infections bactériennes graves en hausse chez les nourrissons pendant la pandémie

La prudence est de mise pour les parents de nourrissons fiévreux. Une étude menée à l’Hôpital de Montréal pour enfants du Centre universitaire de santé McGill (HME-CUSM) démontre que durant la première année de la pandémie, il y a eu un pic de la proportion d’infections bactériennes graves (IBG) chez les nourrissons corrélé avec une baisse des visites aux urgences.

Raison fréquente d’une consultation aux urgences, le nombre de visites pour une fièvre du nourrisson de moins de 3 mois a diminué de deux tiers de mars 2020 à mars 2021. Or selon l’étude publiée dans le Journal of the American Medical Association Network Open, la proportion d’IBG a doublé, représentant 20% des cas selon les chercheurs. Pire, le nombre d’infections bactériennes invasives (IBI) potentiellement mortelles pour le nourrisson a triplé au cours de la même période.

Très vulnérables aux infections à cause de leur système immunitaire qui n’est pas suffisamment développé, les nourrissons sont souvent sujets aux maladies qui provoquent la fièvre. Souvent bénignes, les statistiques des 30 dernières années montrent toutefois une part de 10% pour des infections bactériennes graves (IBG).

Pour le chercheur principal de l’étude, le Dr Brett Burstein, ces résultats montrent l’importance de prendre des précautions supplémentaires avec les nouveau-nés et les jeunes nourrissons fébriles, et cela surtout en temps de pandémie: «Le pic d’infections bactériennes graves que nous avons observé pendant la pandémie est préoccupant. Comme il y a moins de virus en circulation en raison des mesures de santé publique, la fièvre est désormais plus souvent le signe d’une infection bactérienne grave».

Si les parents doivent être vigilants, les chercheurs de l’IR-CUSM recommandent aussi la prudence aux médecins consultés pour des fièvres du nourrisson : «Il est crucial que les médecins se montrent prudents et procèdent à des investigations appropriées et que les parents consultent pour les nourrissons présentant de la fièvre, pendant la pandémie encore plus qu’avant», ajoute le Dr Burstein.