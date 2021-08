Montréal: le retour des avis publics dans les journaux?

Le conseiller d’Ensemble Montréal, Marvin Rotrand, a fait adopter au conseil municipal de la Ville de Montréal une motion demandant le retour des avis publics publiés dans les journaux de la ville. Le conseiller du district de Snowdon, dans l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, se dit à la recherche de «solutions pour que l’environnement médiatique demeure dynamique et diversifié à Montréal».

Le conseiller Rotrand s’inquiète de la perte de revenus que représentaient le retrait de ces avis, contribuant par la bande à affaiblir la diversité médiatique. Le conseiller s’appuie sur les récentes fermetures de Huffpost Canada et Huffpost Québec, survenues au printemps 2021.

«Malgré la disponibilité d’aide financière du gouvernement du Canada pour conserver des emplois dans les médias canadiens, la fermeture de médias locaux et indépendants au Canada s’est accélérée en 2021.» Motion 65.03

Depuis l’entrée en vigueur du projet de loi n°122, le 16 juin 2017, «une municipalité peut, par règlement, déterminer les modalités de publication de ses avis publics». Ce règlement doit prévoir au moins une publication par internet, ce que Montréal a privilégié.

D’après M. Rotrand, privilégier les publications dans des journaux locaux et ethniques éviterait que «plusieurs médias ferment et que des milliers d’emplois disparaissent». Cela réduirait la diversité des sources d’information et priverait les Canadiens d’informations essentielles au sujet des activités de leurs gouvernements locaux, provinciaux et fédéraux, explique-t-il.

La ville a adopté la motion, mardi, en conseil municipal. «Il est important d’avoir plusieurs sources d’informations. On l’a vu pendant la pandémie, il faut rejoindre les gens là où ils sont, localement», explique la mairesse d’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville et membre du comité exécutif, Émilie Thuillier.

L’organe de défense du journalisme au Québec, la fédération professionnelle du Québec (FPJQ) s’est associée à la motion.

S’inspirer de New York

M. Rotrand espère que la ville s’inspirera du modèle adopté par la ville de New York pour ses avis imprimés, qui a

signé un décret pour demander à tous les organismes municipaux de consacrer au moins 50% de leur budget annuel de publicité imprimée et numérique à des médias communautaires et ethniques à compter de l’exercice 2020.

D’après la motion, ce changement de politique à New York a permis à plus de 220 organismes de presse de toucher des revenus de près de 10 M$US et ce, au cours de la première année seulement.

Rappelons que le conseiller du district de Snowdon dans l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Marvin Rotrand, quittera la vie politique après une carrière de près de 40 ans au service des citoyens de son secteur.