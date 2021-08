Élections: un «comité d’accueil» écologiste avant le face-à-face sur TVA

Des militants écologistes ont prévu un rassemblement devant les studios de TVA, jeudi soir, juste avant le «face-à-face» télévisuel entre quatre chefs de partis politiques fédéraux. Organisé par les groupes Extinction Rébellion Québec et La Planète s’invite au Parlement, le «comité d’accueil des partis» a pour but d’exiger un engagement clair sur la fermeture complète de l’industrie du pétrole, du charbon et du gaz.

Pour l’instant, aucun parti ne se montre à la hauteur de l’urgence selon les deux groupes.

«Les conservateurs nient la réalité même de la crise. Les libéraux ont eu six ans pour agir. Ils ont acheté un pipeline, et ont augmenté les subventions aux pétrolières. Le Bloc parle de plafonner la production de pétrole, en même temps qu’il soutient le troisième lien. Plus ambitieux, le NPD et les Verts demeurent prisonniers des fantasmes de la croissance verte, ou du mirage de technologies propres qui risquent de ne jamais voir le jour», lit-on sur la page Facebook de l’événement.

Les organisateurs appuient notamment leur argumentaire sur l’analyse effectuée par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organe international chargé d’analyser la science sur les changements climatiques.

«Le GIEC est clair: si nous voulons éviter la catastrophe, ces combustibles fossiles doivent demeurer sous terre. La transition doit se faire immédiatement», explique-t-on également sur la page du rassemblement.

Premier rapport du GIEC

Plus tôt ce mois-ci, le GIEC a rendu public le premier de trois rapports attendus d’ici l’an prochain afin d’évaluer la situation climatique mondiale. On y rappelle notamment l’importance de garder la hausse des températures en-deçà de 2°C et préférablement, à 1,5°C, un objectif stipulé dans l’Accord de Paris.

Rappelons qu’en 2018, le GIEC avait estimé que pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5°C, la production mondiale de pétrole devait diminuer d’ici 2030 de 37% sous les niveaux de 2010 et de 87% d’ici 2050. De son côté, le Canada prévoit toujours une production de pétrole et de gaz bien plus importante en 2050 qu’en 2019.

«Construisons un monde libre de l’emprise des énergies polluantes et destructrices en prenant l’argent là où il se trouve: dans les poches des corporations […] qui s’engraissent en regardant le monde brûler. C’est à nous de dicter à l’État ses politiques climatiques. Si les partis politiques gouvernent pour nous, qu’ils s’engagent […] à préserver un monde viable, en fermant l’industrie fossile et en lançant une véritable transition», soutiennent les organisateurs.

Les deux groupes organisateurs invitent par ailleurs tous les participants à porter le masque et à respecter les mesures sanitaires pendant l’événement, qui se déroulera jeudi, devant les studios de TVA, sur le boulevard de Maisonneuve Est.