COVID-19: hospitalisations en baisse et cinq nouveaux décès au Québec

Le Québec déplore cinq nouveaux décès liés à la COVID-19, samedi selon les plus récentes données du ministère de la Santé. Avec un cumul de 301, les hospitalisations sont en baisse de neuf par rapport aux bilan de vendredi. Le nombre de personnes aux soins intensifs diminue d’une personne pour un total de 83.

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 est en légère baisse (-3) alors qu’on enregistre 640 nouvelles infections. La moyenne sur sept jours est de 606 nouveaux cas quotidiennement et le taux de reproduction du virus est de 0,92. Cette statistique est d’ailleurs inférieure à 1 depuis le 9 septembre. On recense 623 éclosions actives au Québec, un chiffre en hausse de six par rapport à hier.

Un total de 13 847 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées au cours des 24 dernières heures, dont 4459 premières doses et 9388 deuxièmes doses. La veille, plus de 17 000 personnes avaient été inoculées. Quelque 89% des Québécois âgés de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose de vaccin alors que 84% ont reçu une deuxième dose.

Près de 66% des nouveaux cas rapportés samedi sont liés à des Québécois non vaccinés ou ayant reçu une première dose il y a moins de 14 jours. Plus de 28% des nouvelles infections sont liées à des personnes ayant reçu une dose il y a au moins sept jours.

Le ministère de la Santé estime qu’une personne non vaccinée a 7,9 fois plus de chances de contracter la COVID-19 qu’une personne pleinement vaccinée. Le risque d’hospitalisation est quant à lui 30 fois plus important.