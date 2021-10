COVID-19: le Québec repasse sous le seuil des 500 nouveaux cas

Le Québec repasse sous la barre des 500 nouveaux cas quotidiens de COVID-19, dimanche, alors qu’on recense 499 nouvelles infections dans le cadre du plus récent bilan de la pandémie. La veille, on avait enregistré 640 nouvelles infections. Les hospitalisations sont en baisse de neuf avec un cumul de 292. Le nombre de patients aux soins intensifs augmente de cinq avec un total de 88. On déplore par ailleurs un nouveau décès lié à la COVID-19.

La moyenne de nouveaux cas quotidiens sur sept jours est de 574. Le taux de reproduction du virus se chiffre à 0,92. Le nombre d’éclosions actives diminue de deux pour un total de 621.

Le pourcentage de variants Delta estimés pour la semaine du 12 au 18 septembre est de 86,9%.

En raison d’un problème technique, le ministère de la Santé n’est pas en mesure de fournir les plus récentes données par rapport à la vaccination, dimanche.

Samedi, on rapportait que 13 847 Québécois avaient été vaccinés, dont 4459 premières doses et 9388 deuxièmes doses. Le pourcentage de Québécois âgés de 12 ans et plus ayant reçu une première dose était de 89%, samedi. Quelque 84% des Québécois de 12 ans et plus avaient reçu une deuxième dose.

Quelque 26% des nouveaux cas rapportés dimanche sont liés à des personnes ayant reçu une deuxième dose il y a au moins sept jours. 69% des nouvelles infections concernent toutefois des personnes non vaccinées ou ayant reçu une première dose il y a moins de 14 jours.

Selon le ministère de la Santé du Québec, une personne non vaccinée a 7,9 fois plus de chances de contracter la COVID-19 et 29 fois plus de chances d’être hospitalisée en raison d’une infection à la COVID-19.

Quelque 27 128 analyses pour fins de dépistage ont été effectuées en date du 1er octobre. Le 30 septembre, les travailleurs de la santé du Québec avaient effectué 30 050 tests de dépistage.