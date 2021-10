Ça y est! François Legault est sur TikTok

Quebec Premier Francois Legault responds to a question during a news conference in Montreal, on Tuesday, June 22, 2021. THE CANADIAN PRESS/Paul Chiasson

Qui a dit que les politiciens étaient arriérés? Le premier ministre du Québec, François Legault, a fait le grand saut sur TikTok, le réseau social chouchou des jeunes, et a publié sa première vidéo ce vendredi.

C’est avec un montage de ses plus fameux «bonjour tout le monde» que le PM a ouvert le bal.

«Bonjour tout le monde… ssssssur TikTok!», conclut-il.

Quelques heures après la publication, la vidéo comptait un peu plus de mille mentions J’aime et plus de 11 000 vues.

Politique virale

On l’oublie peut-être, mais c’est loin d’être le premier politicien de chez nous à faire usage du réseau social.

La chef de l’opposition officielle Dominique Anglade a, elle aussi, fait le saut sur TikTok un peu plus tôt cette année. Et rappelons que la vidéo du chef du parti NPD Jagmeet Sing dansant sur Alors on danse de Stromae a récolté plus de huit millions de visionnements.

On ne connaît pas encore les plans du premier ministre sur TikTok, mais on reste à l’affût.