TikTok lance sa radio avec l’aide de Bella Poarch et Lil Nas X

Vous n’allez pas échapper à la folie TikTok… même à la radio ! Le réseau social chinois vient d’annoncer le lancement de sa propre radio sur la plateforme de streaming SiriusXM. Décrite comme une version du fil «Pour toi» de l’application, de nombreux créateurs viendront raconter les histoires derrière les chansons devenues virales sur TikTok.

Montero (Call Me By Your Name) de Lil Nas X, Inferno de Bella Poarch ou encore Be Happy de Dixie D’Amelio… Des chansons devenues des véritables hits grâce à des trends sur le réseau social. Alors que TikTok ne cesse de démontrer son influence dans le monde de la musique, le géant chinois a annoncé un tournant significatif avec le lancement de sa propre radio, a-t-on appris sur son blog officiel.

Baptisée TikTok Radio, la chaîne musicale est déjà disponible sur la plateforme de streaming payante, SiriusXM, que ce soit via l’application mobile, sur le web et même dans les véhicules, a précisé le réseau social.

Ed Sheeran est de la partie

TikTok Radio fonctionnera comme le fil «Pour toi» («For you») de l’application qui propose des vidéos diversifiées et en tendance sur la plateforme, a expliqué la compagnie. Sans surprise, la station diffusera les chansons les plus populaires sur l’application chinoise. Plusieurs créateurs ont d’ores et déjà été annoncés comme animateurs sur la station TikTok. Pour le moment, le réseau social chinois a nommé les TikTokeurs 8illy (@8illy), Cat Haley (@itscathaley), Hindzsight (@hindzsight), Lamar Dawson (@dirrtykingofpop), et Taylor Cassidy (@taylorcassidyj). Ces derniers viendront présenter les musiques et dévoiler les histoires derrière les tendances en vogue sur la platefome.

Sans entrer dans les détails pour le moment, TikTok a révélé que les créateurs les plus prolifiques de la plateforme se succéderont également sur TikTok Radio avec l’aide de Bella Poarch, Lil Nas X, Dixie D’Amelio et même Ed Sheeran. Le chanteur britannique avait récemment réalisé un live record sur le réseau social. Alex Warren, Ashnikko, Dillon Francis, Just Stef, JXDN, Loren Gray, Noah Beck, Normani, Spencer X, Tai Verdes, Walker Hayes ont également été cités tandis que l’application chinois a laissé entendre que d’autres créateurs devraient aussi participer sur la radio.

Des lives et un Top

Au programme, les auditeurs pourront découvrir le top 10 des chansons en tendance sur TikTok avec «The TikTok Radio Trending Ten chaque vendredi à 15 heures, heure de l’Est. Des replays seront disponibles tout au long de la semaine et à n’importe quel moment sur l’application SXM, a précisé la plateforme chinoise.

Autre rendez-vous avec les DJs, DJ Habibeats et DJ CONST qui proposeront en direct et en simultané sur TikTok et TikTok Radio des mixages des chansons virales sur la plateforme, tous les vendredis et samedis à partir de 19 heures, heure de l’Est. De même que pour le Top 10, les internautes pourront retrouver la rediffusion sur l’application SXM.

«Nous sommes ravis de lancer TikTok Radio sur SiriusXM, qui présente les artistes et créateurs comme cet incroyable groupe d’hôtes à de nouveaux publics. Désormais, les abonnés SiriusXM auront une nouvelle route pour découvrir les dernières tendances musicales et obtenir une première écoute des superstars musicales de demain. La chaîne capture la culture musicale révolutionnaire qui crée tant de joie et de divertissement sur TikTok à travers la vidéo dans un format entièrement audio», a déclaré Ole Obermann, responsable mondial de la musique pour TikTok.

Dernièrement, TiKTok a souligné son influence dans l’industrie de la musique. 75% des utilisateurs ont déclaré avoir découvert des nouveaux artistes grâce à TikTok tandis que 67% ont affirmé avoir plus tendance à rechercher ces chansons sur les plateformes de streaming après les avoir entendues sur TikTok.

🥁 Introducing @tiktok Radio!🥁 Hosted by your favorite creators & featuring your favorite trending songs. Check out ##TikTokRadio, only on SiriusXM.🙌♬ TikTok Radio is Exclusively on SiriusXM – siriusxm