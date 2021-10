COVID-19: hospitalisations en baisse et cinq nouveaux décès au Québec

On enregistre une baisse des hospitalisations liées à la COVID-19 selon les plus récentes données fournies par le ministère de la Santé du Québec, lundi. Quelque 290 personnes sont à l’hôpital en raison d’une infection à la COVID-19, soit six de moins que la veille. Le nombre de personnes aux soins intensifs est de 78, deux de moins que la veille. La province déplore par ailleurs cinq nouveaux décès.

On recense 480 nouveaux cas de COVID-19, soit 132 de moins qu’au bilan de dimanche. Notons toutefois que 21 735 analyses ont été effectuées le 9 octobre afin d’obtenir ces résultats. La veille, 27 037 tests de dépistage avaient été réalisés, ce qui équivaut à une baisse de près de 20%.

La moyenne quotidienne des nouveaux cas sur sept jours est de 558. Le nombre de Delta estimés pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre est de 94,7%.

On enregistre 501 éclosions actives au Québec, soit cinq de plus que dimanche.

La campagne de vaccination se poursuit par ailleurs avec 5410 nouvelles doses administrées, dimanche, soit 1812 premières doses et 3598 deuxièmes doses. Une proportion de 90% des Québécois âgés de 12 ans et plus a reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19. La proportion des Québécois ayant été pleinement vaccinés est de 85%.

Un taux de 72,5% des nouveaux cas rapportés lundi sont liés à des personnes non vaccinées ou ayant reçu une première dose il y a 14 jours ou moins. Quelque 25,8% des nouvelles infections concernent des personnes ayant reçu une deuxième dose il y a sept jours ou moins.

Le risque d’infection à la COVID-19 est 7,5 fois plus élevé pour une personne non vaccinée que pour une personne adéquatement vaccinée. Le risque d’hospitalisation est 26 fois plus élevé.