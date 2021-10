COVID-19: 612 nouveaux cas et 3 nouveaux décès au Québec

En date de ce dimanche de l’Action de grâce, le Québec rapporte 612 nouveaux cas de COVID-19 dans son plus récent bilan de la pandémie. Le nombre de cas en légère hausse (+10) par rapport à la veille. Le nombre de personnes hospitalisées en raison de la COVID-19 est en légère baisse (-1) alors qu’on en dénombre 296 à travers la province.

Les soins intensifs affichent 80 patients (-4 par rapport à hier) en revanche, hors des soins intensifs ont dénombre 216 patients (+3).

27 037 analyses ont été effectuées en date du 9 octobre contre 31 681 le 7 octobre.

Les éclosions actives demeurent identiques au bilan de la veille, au nombre de 496. Au bilan de jeudi, on recensait 582 éclosions à travers le Québec. Sur une semaine, la moyenne des nouveaux cas quotidiens avoisine 530 nouvelles infections. Néanmoins, le bilan est à la hausse, comparé à dimanche denier où le Québec enregistrait 499 cas.

Trois nouveaux décès sont venus alourdir le bilan humain de la COVID19, le portant à 11 415 décès depuis mars 2020.

Au niveau des variants, le variant Delta reste majoritaire dans la province, à noter qu’entre le 19 et le 25 septembre 2021, les cas présomptifs associés au variant représentaient 94,9% des cas séquencés.

Campagne de vaccination

Du côté de la campagne de vaccination, la campagne se poursuit. En date du 9 octobre, 11 921 personnes ont été vaccinées, dont 8306 secondes doses et 3615 premières doses. Le seuil de 90% a été atteint aujourd’hui pour les premières doses parmi les 12 ans et plus.

Une proportion de 85% de la population âgée de 12 ans et plus a reçu deux doses de vaccin.

Le risque d’infection à la COVID-19 est 7,5 plus élevé pour une personne non vaccinée que pour une personne ayant reçu deux doses de vaccin, selon le ministère de la Santé du Québec. Le risque d’hospitalisation est 25,9 fois plus important pour les personnes non vaccinées.

Par ailleurs, l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS) prévoit que les hospitalisations dues à la COVID-19 vont baisser au Québec au cours des trois prochaines semaines, selon des données publiées dans la nuit de jeudi à vendredi.