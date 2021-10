COVID-19: 602 nouveaux cas et deux nouveaux décès au Québec

Le Québec rapporte 602 nouveaux cas de COVID-19, samedi, dans le cadre du plus récent bilan de la pandémie. Cette statistique est en diminution de 41 par rapport à la veille. Afin de compiler ces résultats, 31 681 analyses ont été effectuées en date du 7 octobre, soit 735 de moins qu’au 6 octobre. Le nombre de personnes hospitalisées en raison de la COVID-19 est en légère baisse (-5) alors qu’on en dénombre 297 à travers la province. Quelque 84 patients sont aux soins intensifs, deux de moins qu’au bilan de vendredi.

On note par ailleurs une diminution des éclosions actives, samedi, alors qu’on en enregistre 496, soit 35 de moins que la veille. Notons qu’au bilan de jeudi, on recensait 582 éclosions à travers le Québec. On déplore deux nouveaux décès liés à la pandémie, ce qui porte le bilan de la COVID-19 à 11 412 décès depuis mars 2020.

La moyenne des nouveaux cas quotidiens sur sept jours est de 530 nouvelles infections.

Les chiffres présentés dans le cadre des bilans quotidiens de la COVID-19 au Québec ont tendance à être plus lourds vers la fin de la semaine alors que le nombre de tests de dépistage effectué est plus important. En début de semaine, les bilans affichent en partie des résultats provenant du week-end, alors qu’on effectue moins d’analyses.

Campagne de vaccination

La campagne de vaccination se poursuit au Québec alors que 13 738 personnes ont été vaccinées, le 8 octobre, dont 4393 premières doses et 9345 deuxièmes doses. Une proportion de 85% de la population âgée de 12 ans et plus a reçu deux doses de vaccin. Le taux de Québécois ayant reçu au moins une dose est de 89%.

Le risque d’infection à la COVID-19 est 7,5 plus élevé pour une personne non vaccinée que pour une personne ayant reçu deux doses de vaccin, selon le ministère de la Santé du Québec. Le risque d’hospitalisation est 26,2 fois plus important pour les personnes non vaccinées.

Rappelons que l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS) prévoit que les hospitalisations dues à la COVID-19 devraient baisser au Québec au cours des trois prochaines semaines, selon des données publiées dans la nuit de jeudi à vendredi.

Selon les projections hebdomadaires de l’INESSS, le nombre de nouveaux cas est en diminution par rapport à la semaine précédente. Même si on note un bond chez la tranche d’âge des 70 ans et plus, la proportion de nouveaux cas dans ce groupe d’âge demeure faible.