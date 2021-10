Air Canada reprend ses vols vers l’Amérique du Sud

Alors que les frontières rouvrent peu à peu et que le tourisme mondial commence à reprendre des couleurs, Air Canada vient d’annoncer la relance de vols réguliers vers certaines villes d’Amérique du Sud.

Les aéroports de São Paulo, Bogotá et Santiago pourront bientôt accueillir des voyageurs transitant par les vols Air Canada, directement depuis Montréal et Toronto, et ce plusieurs mois après la suspension de ces lignes à cause de la COVID-19. Concernant l’Argentine et la ligne vers Buenos Aires, la compagnie se dit en attente de l’autorisation du gouvernement qui doit rouvrir ses frontières aux touristes internationaux le 1er novembre. En attendant, il sera toujours possible de rejoindre la capitale argentine via les vols de São Paulo.

Voici les principales annonces d’Air Canada pour la reprise du trafic vers l’Amérique du Sud.

Une reprise des vols Montréal-São Paulo dès le 8 décembre, des vols quotidiens en partance de Toronto dès le 6 décembre

Une reprise des vols Montréal-Bogotá le 2 décembre, 4 vols par semaine pour la ligne de Toronto dès le 7 novembre

Buenos Aires sera desservie via les vols transitant par Sao Paulo, 4 fois par semaine dès le 10 décembre

Trois vols hebdomadaires pour la ligne Toronto-Santiago dès le 11 janvier.

Air Canada par la voix de son vice-président à la planification du réseau Mark Galardo se dit «enthousiaste» à l’idée de la reprise de ces vols vers les plus grandes villes d’Amérique du Sud.

En reprenant ses services au départ de Montréal et en ajoutant de la capacité au départ de Toronto, Air Canada démontre son engagement ferme envers les marchés brésilien, argentin, colombien et chilien. Cette présence accrue permettra non seulement d’accroître les voyages d’agrément, mais aussi de stimuler la reprise économique et de faciliter les relations d’affaires. Mark Galardo, vice-président à la planification du réseau chez Air Canada