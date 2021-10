Le SPVM arrête un suspect impliqué dans le meurtre d’un adolescent

Les enquêteurs de la Section des crimes majeurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont procédé hier soir à l’arrestation d’un suspect impliqué dans le meurtre d’un adolescent, survenu le 18 octobre dernier. Il s’agit du 25e homicide survenu cette année dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

Le suspect, qui est mineur, comparaît aujourd’hui devant la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec. Il fait face à des chefs d’accusation de complot et de meurtre au second degré. Le dossier a été transféré à la Section des crimes majeurs du SPVM. Les motifs de l’agression restent encore à déterminer.

Rappel des faits

Le 18 octobre dernier, Jannai Dopwell-Bailey, un garçon de 16 ans, a été poignardé alors qu’il quittait son école. L’affrontement entre la victime et un groupe d’adolescents est survenu en plein jour, sur l’avenue Van Horne, à l’intersection avec l’avenue Victoria. Il est décédé à l’hôpital des suites de ses blessures.

Au lendemain du meurtre du jeune homme, des individus se sont moqués du drame et ont nargué la famille endeuillée. Sur les réseaux sociaux, on peut voir une vidéo dans laquelle un individu, armé d’un couteau, se moque du décès de la victime et intimide ses amis. Une autre vidéo montre des individus cagoulés, tournant au ridicule le drame en faisant jouer la musique de Jannai Dopwell-Bailey, qui était rappeur.

Le SPVM poursuit l’enquête.