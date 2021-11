COVID-19: le vaccin de Novavax soumis à Santé Canada

La compagnie pharmaceutique américaine Novavax a annoncé ce matin avoir soumis son vaccin contre la COVID-19 à l’approbation de Santé Canada. Novavax revendique notamment des résultats très positifs selon les résultats de leurs essais cliniques.

Ce vaccin est le premier à base de protéines à être soumis à Santé Canada.

La phase 3 des essais cliniques du vaccin de Novavax, a récolté des résultats de 100% de protection contre les formes modérées et sévères de la COVID-19 et 90,4% d’efficacité globale. Cet essai clinique s’est déroulé avec 30 000 participants aux États-Unis et au Mexique.

Novavax annonce avoir également complété la soumission de toutes les données à l’Agence européenne des médicaments (EMA). La compagnie doit également soumettre ses données pour approbation au Royaume-Uni, en Australie et à la FDA américaine d’ici la fin de l’année.

Plus de détails à venir.