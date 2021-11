Des condos de prestige pour les retraités du Sud-Ouest

Un nouveau projet de condos locatifs pour les retraités voit le jour dans l’arrondissement du Sud-Ouest.

Le projet Eleva a officiellement été lancé le 10 novembre 2021, érigé à l’intersection du boulevard René-Lévesque et de l’avenue Atwater.

Il s’agit de l’ancien site de l’Hôpital de Montréal pour enfants.



Eleva est une réalisation du Groupe EMD-Batimo, en collaboration avec Clarke et Claridge à titre de partenaires investisseurs.

L’ouverture officielle du projet Eleva aura lieu à l’été 2022.

Offre de prestige

Le projet Eleva rassemble 208 unités haut de gamme (2 ½ à 5 ½) réparties sur 23 étages de la tour.

La superficie des condos varie entre 370 et 1 400 pieds carrés, avec des prix s’échelonnant entre 1 387 $ et 4 246 $ par mois.



Les résidents bénéficient sur place de nombreuses commodités.

Un bistro, un salon panoramique, une piscine, une salle d’entraînement, un simulateur de golf et un cinéma sont notamment proposés.

Les locataires auront leur entrée sur la rue Tupper.

Un emplacement stratégique entre le Mont-Royal, le fleuve Saint-Laurent et le centre-ville.

Les porteurs du projet mettent en avant la proximité avec de nombreux restaurants, boutiques, épiceries, banques, et autres services de santé.

Les détails d’une troisième phase seront bientôt annoncés.

Un autre projet baptisé Stella sera dédié aux soins évolutifs et aux troubles de la mémoire.