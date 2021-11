COVID-19: trois nouveaux décès s’ajoutent au bilan de la pandémie

Le Québec rapporte trois nouveaux décès liés à la COVID-19 en date du 20 novembre, portant le bilan de la pandémie à 11 558 morts. Les hospitalisations sont en légère baisse alors qu’on en recense 199 à travers la province, deux de moins qu’au bilan de samedi. De ce nombre, 41 personnes sont aux soins intensifs, quatre de moins qu’hier.

On dénombre par ailleurs 707 nouveaux cas de COVID-19, soit 108 de moins qu’au bilan de samedi. Notons toutefois que 28 287 tests de dépistage ont été effectuées en date du 19 novembre pour obtenir ce résultat, soit 4860 de moins qu’au jour précédent.

Quelque 56% des nouveaux cas rapportés dimanche sont liés à des personnes non vaccinées ou ayant reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19 il y a moins de 14 jours. Un taux de 41,5% des nouvelles infections concernent des personnes ayant reçu une deuxième dose depuis au moins sept jours.

La moyenne des nouvelles infections quotidiennes sur sept jours est de 676 avec un taux de reproduction effectif (Rt) de 1,10. On compte 581 éclosions actives au Québec, dimanche, une de plus qu’au bilan quotidien précédent.

Quelque 5933 doses de vaccin additionnelles contre la COVID-19 ont été administrées samedi, soit 2393 premières doses et 3540 deuxièmes doses. Ce sont 91% des Québécois âgés de 12 ans et plus ont reçu une première dose de vaccin alors que 88% ont été pleinement vaccinés.

Plus de la moitié (51,06%) des hôpitaux québécois ne dénombrent aucun cas de COVID-19 en date du 20 novembre.