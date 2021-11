COVID-19: le Québec repasse le seuil des 800 nouveaux cas

On rapporte 815 nouveaux cas de COVID-19 à travers la province, samedi, selon les plus récentes informations fournies par le ministère de la Santé du Québec. C’est 70 cas de plus que la veille et 100 de plus que samedi dernier. C’est la première fois depuis plus de deux mois que le Québec franchit le seuil des 800 nouvelles infections pour une journée.

La moyenne des nouveaux cas sur sept jours est de 665. Le nombre d’analyses effectuées pour compiler les résultats en date du 19 novembre est de 28 287, soit 610 de moins que la veille.

Plus de la moitié (56,8%) des nouveaux cas rapportés samedi sont liés à des personnes non vaccinées ou ayant reçu une première dose il y a moins de 14 jours. Notons que samedi dernier, cette proportion était de 64,6%.

Les personnes ayant reçu une deuxième dose il y a au moins une semaine représentent 40,7% des nouvelles infections. Samedi dernier, ce même taux se chiffrait à 31,7%.

On déplore par ailleurs trois nouveaux décès liés à la COVID-19, en date du 12 novembre.

Le nombre de personnes hospitalisées en raison de la pandémie demeure stable, avec un cumul de 201. Le nombre de patients aux soins intensifs est également inchangé, avec un total de 45. Les éclosions actives sont également stables avec 580 en tout au Québec.

Une proportion de 91% de Québécois âgés de 12 ans et plus ont reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19 alors que 88% ont été pleinement vaccinés.

Rappelons que Santé Canada vient d’approuver le vaccin COVID-19 de Pfizer/BioNTech pour les enfants de 5 à 11 ans. Comme l’avait annoncé le gouvernement fédéral il y a quasiment un mois, les premières doses seront livrées dans les prochains jours. Trois millions de doses ont été commandées par le gouvernement fédéral afin de pouvoir vacciner tous les enfants canadiens.