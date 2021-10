Justin Trudeau promet 3 millions de doses de vaccin pour les enfants

Alors que dans certaines provinces, plus de 80% des Canadiens de 12 ans et plus sont aujourd’hui adéquatement vaccinés contre la COVID-19, Justin Trudeau anticipe la vaccination des enfants de 5 à 11 ans et annonce la mise en place d’un passeport vaccinal fédéral.

Le premier ministre donnait ce matin une conférence de presse à l’hôpital pour enfants d’Ottawa, en compagnie de la vice-première ministre Chrystia Freeland. Plusieurs annonces concernant la vaccination et la relance post-pandémie ont été faites.

Le Canada a ainsi réservé trois millions de doses supplémentaires du vaccin Pfizer/BioNTech contre la COVID-19, selon des ententes conclues entre le gouvernement fédéral et le groupe pharmaceutique. «On aura les vaccins nécessaires pour vacciner tous les enfants canadiens de 5 à 11 ans», a annoncé le premier ministre.

Les doses arriveront «très peu après» que Santé Canada aura certifié que l’administration de ce vaccin est sécuritaire pour les enfants de ce groupe d’âge.

Tous les parents veulent que leurs enfants soient en sécurité, mais ils ne veulent pas prendre de risques non plus. Si et quand Santé Canada va approuver l’utilisation du vaccin Pfizer pour les enfants, ça va être sécuritaire de le faire pour les enfants. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Un passeport vaccinal standardisé

En parallèle, le premier ministre a aussi clarifié les contours d’une standardisation du passeport vaccinal utilisé par certaines provinces, dont le Québec

En substance, les Québécois ne verront que peu de changements, hormis l’ajout d’un drapeau canadien dans un coin du document, près de la province d’origine. Cet ajout permettra de reconnaître plus facilement le passeport vaccinal partout à travers le pays, mais surtout à l’international.

Cette preuve vaccinale standardisée peut d’ores et déjà être téléchargée sur les sites Internet des provinces et territoires ayant déjà mis en place une preuve vaccinale. Ce qui comprend le Québec, l’Ontario, la Saskatchewan, la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador, mais aussi les Territoires du Nord-Ouest, le Yukon et le Nunavut. Le premier ministre Trudeau a ajouté en conférence de presse que toutes les provinces et les territoires du pays «iront de l’avant» avec cette preuve vaccinale.

Gouvernement du Canada

Cette annonce intervient quelques jours avant l’échéance du 30 octobre, date à laquelle il sera obligatoire de posséder une preuve vaccinale pour monter à bord des vols intérieurs et des trains.

Fin de la PCRE dès samedi

Si le Canada a déjà repris «100% des emplois perdus pendant la pandémie», le gouvernement fédéral reconnaît que des secteurs sont encore durement touchés par la crise sanitaire et les restrictions.

En ce sens, la vice-première ministre était chargée des annonces pour ce qui constitue «le dernier pivot» des mesures pour soutenir les Canadiens.

Ainsi, la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE) prendra bien fin ce samedi 23 octobre, a confirmé Chrystia Freeland. Le gouvernement fédéral entend passer d’un soutien global à des mesures plus ciblées. Ce programme fournit une aide financière aux salariés et aux travailleurs indépendants ayant perdu une partie de leurs revenus à cause de la pandémie.

Plus de détails à venir.